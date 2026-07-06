"Héroes de la Patria": alfajores solidarios con identidad nacional

Romina Villaverde, organizadora de la feria de emprendedores Feriarte, prepara una edición patria en la Rural, desde este miércoles 8 y hasta el viernes 10 de julio.



Siendo en el marco del 9 de julio, no podían faltar elementos que reivindican la identidad nacional, y uno de ellos son los alfajores “Héroes de la patria”: “Son los alfajores de la fundación, tenemos de San Martín, Malvinas y lo que es en chocolate blanco nuestro héroe Belgrano”.



Los alfajores son producidos en Rosario y tiene un fin benéfico, ya que lo recaudado se utiliza para financiar monumentos (como el del maestro y héroe de Malvinas, Julio Cao), brindar ayuda a veteranos y apoyar escuelas rurales.



Los alfajores ya están disponibles en Esquel como en toda la Patagonia: “ya sabemos cómo es el argentino, súper patriota. Bueno, la verdad que es un alfajor con muchos valores, es un alfajor solidario. Estamos participando de diferentes expos para presentar los alfajores, así que la verdad que muy abrazados por todas las ciudades”.



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