Bomberos de Esquel controlaron un incendio en la Ruta 259

Personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel debió intervenir de urgencia en el día de hoy a raíz de un incendio desatado sobre la Ruta Nacional 259. El siniestro se registró específicamente a la altura del kilómetro 8, en cercanías de las vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita.

Para asistir a la emergencia se despacharon de forma inmediata dos dotaciones que sumaron un total de 14 bomberos. El personal operativo trabajó en el lugar con el apoyo de los móviles 37 y 38.

Los servidores públicos realizaron las tareas de control necesarias para sofocar el foco de manera eficiente. Gracias al rápido despliegue de los efectivos, la situación pudo ser contenida por completo, garantizando la seguridad en el sector y evitando mayores complicaciones en la zona de banquinas.

EBW