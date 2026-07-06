Más de 30 inscriptos para las residencias de salud

El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Salud, recordó que finaliza el plazo de inscripción al segundo llamado a concurso para cubrir los cargos disponibles en las Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026, dirigidas a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país. Los interesados en participar pueden anotarse escribiendo al correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com.

Consultada al respecto, la jefa del Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud, Laura Texido, indicó que hasta el momento "se inscribieron más de 30 profesionales médicos y de otras disciplinas de la salud al segundo llamado a concurso de las residencias que hacemos este año", y valoró especialmente que "las especialidades elegidas tienen una buena relación con la disponibilidad de cupos".

Al concurso explicó que "se anotaron egresados de la Universidad Nacional San Juan Bosco, que van a rendir en Comodoro Rivadavia, y gente formada en la UBA, la Universidad Nacional de La Plata, la Barceló, la Universidad Nacional de Entre Ríos y otras instituciones, que van a rendir en Buenos Aires y Rawson", detalló la referente provincial. Además, agregó que también se inscribieron profesionales con títulos obtenidos en el exterior.

Las especialidades se cursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento. Entre ellas se encuentran Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría y Diagnóstico por Imágenes para las residencias médicas. También se incluyen Bioquímica y Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, de Adultos y Pediátricos.

A la hora de realizar este llamado, la cartera sanitaria destacó los beneficios que recibirán quienes se formen en la provincia, tales como espacios formativos con reconocimiento nacional, condiciones laborales acordes, inserción laboral asegurada tras finalizar la residencia con reserva del cargo, reconocimiento de la antigüedad y beneficios sociales completos como obra social, jubilación, ART y seguros.

La documentación solicitada y el cronograma están disponibles en la sección Residencias del Equipo de Salud, en la página web oficial de la Secretaría de Salud provincial. Por su parte, el examen se tomará de manera presencial el lunes 27 de julio en tres sedes: el Tribunal de Cuentas en Rawson, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y la Casa del Chubut en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, las entrevistas se realizarán de forma online y el ingreso de los nuevos residentes será el 1 de septiembre. Cabe recordar que 25 profesionales ya comenzaron su formación tras el primer llamado de junio.

EBW