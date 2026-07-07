De no creer: conducía con 2,33 gramos de alcohol en sangre acompañado de su hijita de 8 meses

Un hombre de 41 años fue demorado este domingo por la tarde en Trelew luego de que un control policial determinara que conducía con 2,33 gramos de alcohol por litro de sangre mientras trasladaba a su hija de apenas 8 meses.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles Pellegrini y María Sosa, luego de que el Comando Radioeléctrico alertara sobre un vehículo de color amarillo que circulaba por calle Pellegrini en dirección sur, cuyo conductor presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y llevaba a un menor a bordo.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Primera localizaron un Hyundai Atos estacionado con el motor en marcha. El conductor fue identificado y, al solicitarle la documentación, se comprobó que el vehículo se encontraba en regla. Sin embargo, los uniformados advirtieron que el hombre presentaba un fuerte aliento etílico y este reconoció haber consumido bebidas alcohólicas.

Durante la intervención, el conductor manifestó que la bebé era su hija, aunque se negó a aportar datos de familiares que pudieran hacerse cargo de la menor. Posteriormente descendió del vehículo, tomó a la niña en brazos e intentó retirarse del lugar, pero debido a que evidenciaba dificultades para mantenerse en pie y no coordinaba sus movimientos, los efectivos le solicitaron que desistiera de su actitud por no encontrarse en condiciones de resguardar a la pequeña.

Ante la negativa del hombre, se produjo un forcejeo que culminó con su demora y el resguardo inmediato de la bebé por parte del personal policial.

Ya en la dependencia, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,33 g/L. Como consecuencia, se procedió al secuestro del vehículo y de su licencia de conducir.

La niña fue posteriormente entregada a su madre mediante el acta correspondiente y con la intervención del personal del Servicio de Protección de Derechos. También tomó intervención la Asesoría de Familia, que evaluará las actuaciones realizadas en el caso.