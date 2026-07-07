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Por Redacción Red43

Pruebas para detectar latidos de su corazón: la lucha por encontrar a Lucas entre los escombros de Venezuela

Es el nene argentino que quedó atrapado tras los terremotos. Sigue la búsqueda pese al paso de los días. “Mi corazón dice que va a volver con nosotros”, dijo la mamá.
Por Redacción Red43

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Por estas horas y a 12 días del doble terremoto que sacudió a Venezuela, continúa la desesperada búsqueda de Lucas Gámez, el nene argentino que quedó atrapado bajo los escombros de un edificio en La Guaira. Rescatistas de diversos países se encuentran en el lugar para lograr encontrarlo con vida.

 

Este lunes el niño cumplió 9 años, mientras tanto sus papás no pierden la esperanza y esperan que puedan rescatarlo con vida. Su mamá Blanca asegura que Lucas sigue vivo y está convencida en que podrá volver a abrazarlo.

 

En medio de la intensa búsqueda de Lucas, los brigadistas realizaron una prueba de sonido de alta sensibilidad, aprovechando el silencio de las 5 de la mañana. Lo que se hizo fue reproducir la voz de Blanca Martínez, madre de Lucas, mediante equipos especialmente preparados para captar respuestas o señales extremadamente débiles, como latidos de corazón.

 

"Se escucharon cosas, pero pueden ser sonidos propios del edificio. Tengo mucha fe. Ayer encontramos una tortuguita, sigue saliendo vida, creo que aún hay oxígeno. Mi corazón dice que Lucas va a volver a estar con nosotros", afirmó.

 

Por el momento, los especialistas trabajan en el procesamiento de los registros para determinar si corresponden a movimientos propios de la estructura o si pueden aportar información útil para orientar la búsqueda.

 

Blanca contó que este lunes es el cumpleaños de su hijo: "No te voy a negar que ya estoy devastada, cansada, pero la fe es lo último que puedo perder. Soy su mamá y todos los grupos de misioneros que han venido a visitarme me dicen que verme tan segura de que lo voy a volver a ver es lo que los mantiene con fe", expresó.

 

Al mismo tiempo, reforzó el pedido que continúe la cadena de oración para su hijo. "Quiero que todo el mundo se mantenga con fe. Les quiero pedir que, por favor, oren porque quiero volver a ver a Lucas y siento que lo voy a volver a ver", sostuvo.

 

Al describir a su hijo, Blanca lo definió como "un niño empático, bueno y alegre", y destacó: "Lucas ama profundamente a sus dos países: Argentina, donde nació, y Venezuela, de donde somos sus papás. Es un niño que vino a darnos mucha enseñanza".

 

Según el relato de un testigo, al momento del sismo el menor se encontraba bajando en un ascensor junto a su tío, una versión que continúa siendo una de las principales líneas que siguen los equipos de rescate.

 

Según explicó Blanca días atrás, la forma en que colapsó el edificio podría haber generado una cámara de aire en la que Lucas y otras personas habrían quedado atrapados, una posibilidad que mantiene viva la esperanza de los rescatistas y de su familia.

 

 

 

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