Una persecución terminó con una moto robada recuperada y un detenido

La Policía de Río Negro recuperó una motocicleta que era buscada por la Justicia de Chubut luego de una persecución que terminó con un sospechoso detenido en El Bolsón. La investigación continuó durante el fin de semana y este lunes derivó en un allanamiento con resultados positivos.

El procedimiento comenzó el viernes, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas observaron a un hombre en actitud sospechosa. Al intentar identificarlo, el conductor aceleró y escapó a bordo de una motocicleta.

La moto apareció abandonada en un descampado

En la búsqueda participaron efectivos de la Comisaría 12 y de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA). Tras un operativo por distintos sectores de la ciudad, los policías encontraron la motocicleta abandonada en un descampado.

Al verificar la documentación del rodado, confirmaron que registraba un pedido de secuestro vigente emitido por una dependencia policial de Lago Puelo.

Mientras continuaban las tareas en el lugar, un efectivo de la Policía de Río Negro que se encontraba franco de servicio observó a dos hombres que escapaban desde esa zona. El uniformado decidió intervenir y logró demorar a uno de ellos.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia e imputado por el presunto delito de encubrimiento y por resistencia a la autoridad.

El allanamiento permitió secuestrar partes de la motocicleta

Como parte de la investigación, el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo solicitó un allanamiento en el domicilio del detenido.

La medida fue ejecutada este lunes por personal de la Policía de Río Negro. Durante el procedimiento se secuestraron distintas piezas pertenecientes a la motocicleta recuperada, además de otros elementos que serán incorporados a la causa.

O.P.