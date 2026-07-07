El temporal obligó a cerrar un puente y dejó aislado un sector de El Bolsón

El puente Bahamonde, ubicado sobre el río Quemquemtreu, a la altura de la calle Cacique Foyel, fue cerrado de manera preventiva debido a las condiciones climáticas que afectan a El Bolsón y toda la Comarca Andina. La decisión fue comunicada por la Junta Vecinal del barrio Los Hornos, que indicó que el paso permanecerá inhabilitado hasta nuevo aviso.

Según explicaron, la medida busca evitar inconvenientes mientras continúan las lluvias y hasta que puedan realizarse los refuerzos necesarios en la estructura.

Un acceso fundamental para el sector sur

Desde la Junta Vecinal señalaron que el puente Bahamonde constituye el acceso al sector sur del barrio Los Hornos, por lo que solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias mientras dure el corte.

El cierre coincide con una jornada con alerta meteorológica en la Comarca Andina. Para este martes se esperan lluvias persistentes en la zona y nevadas en sectores altos, de acuerdo con el pronóstico difundido por el Municipio de El Bolsón en base a la información de la Red Provincial de Protección Civil.

Frente a este escenario, también se recomendó circular únicamente cuando sea necesario, hacerlo con extrema precaución y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Por el momento no se informó una fecha para la reapertura del puente. La circulación se restablecerá cuando el estado del tiempo lo permita y se completen las tareas previstas para garantizar un cruce seguro.

O.P.