Álvarez confirmó que se convocará a quien sigue en la lista para cubrir la banca vacante del PJ

La vacante que dejó el fallecimiento del concejal Fernando González Raposeiras en el Concejo Deliberante de Esquel comenzará a cubrirse la próxima semana. El presidente del cuerpo legislativo, Rubén Álvarez, confirmó que el lunes notificará a quien continúa en el orden de la lista del Partido Justicialista para que manifieste si tiene intención de asumir la banca.

"Se genera obviamente la vacante, que es del Partido Justicialista, y el día lunes comunicaré a quien sigue en la lista que presente la documentación correspondiente y sus intenciones de ocupar la banca", señaló Álvarez.

El titular del Concejo recordó que en el período legislativo anterior también hubo una banca del justicialismo que permaneció vacante durante algunos meses, aunque remarcó que su objetivo es completar la integración del cuerpo. "Mi rol como presidente es tratar de que las 10 bancas estén obviamente cubiertas y haré la comunicación pertinente", sostuvo.

Consultado sobre quién continúa en la lista, precisó que "Agostina Kadomoto es quien sigue en la lista" y explicó que, de acuerdo con la respuesta que brinde, continuarán los pasos administrativos para su incorporación.

Álvarez también aclaró que en este caso no corresponde aplicar el criterio de paridad de género. "Quedó claro que es por orden de la lista, así que mi deber es convocar por orden de la lista. Obviamente, si alguien no tiene intenciones de asumirlo, comunicará y se llamará a quien sigue en la lista", afirmó.

En caso de que Kadomoto rechace la convocatoria, indicó que el siguiente nombre es Emanuel Alarcón. Sin embargo, expresó que no cree que eso ocurra: "No creo que alguien no quiera asumir, porque para algo se puso su nombre en una lista, y con el honor que se toma el poder ocupar una banca en el Concejo Deliberante, representando a los vecinos".

Respecto de los plazos, Álvarez señaló que el objetivo es completar el proceso durante las próximas semanas. "En esta semana próxima tendremos novedades, si quien sigue en la lista tiene voluntad de asumir o no. Si es así, preparar la documentación para que en la primera sesión de agosto, o en el caso de que se haga alguna extraordinaria, se pueda asumir su banca", explicó.

Finalmente, se refirió al funcionamiento institucional durante el receso legislativo de julio. Indicó que, aunque no hay actividad de comisiones, la mayoría de los concejales permanece en funciones e invitó a los vecinos a acercarse al Concejo Deliberante con consultas, inquietudes o proyectos para comenzar a trabajarlos de cara al reinicio de la actividad legislativa en agosto.

R.G