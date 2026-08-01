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01 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Recordatorio para vecinos de Esquel: el Ejército realizará prácticas y habrá áreas cerradas al público

Durante los próximos días habrá ejercicios de entrenamiento con vehículos blindados, desplazamientos y prácticas de tiro en áreas determinadas del predio militar.
Por Redacción Red43

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El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” informó a la comunidad de Esquel que durante los próximos días se desarrollarán ejercicios de instrucción militar en distintos sectores del Campo de Instrucción Militar.

 

Las actividades se realizarán desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto e incluirán movimientos de vehículos, desplazamientos de unidades blindadas, marchas a pie y prácticas de tiro con armamento y munición de guerra en sectores determinados.

 

Desde la institución indicaron que los ejercicios tendrán lugar en áreas como Laguna Willmanco y el sector del polígono de tiro “Los Blancos”, ubicados dentro del predio perteneciente al Ejército Argentino.

 

En este marco, el Regimiento recordó que, por motivos de seguridad, permanece prohibido el ingreso al campo de instrucción militar para personas ajenas a la institución mientras se desarrollen las actividades.

 

Asimismo, solicitaron a vecinos y visitantes que circulen por sectores cercanos respetar las indicaciones y restricciones establecidas durante el desarrollo de las maniobras.

 

Los ejercicios forman parte de las tareas habituales de entrenamiento y capacitación del personal militar, con el objetivo de mantener la preparación operativa de las unidades.

 

 

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