La UNPSJB Esquel organiza una charla abierta para debatir el impacto de las reformas laborales

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Esquel, invita a la comunidad a participar de la charla "Reformas Laborales: ¿progreso o retroceso para los derechos de los trabajadores?", una propuesta que busca abrir un espacio de análisis, reflexión e intercambio sobre las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo y sus implicancias para trabajadores y empleadores.

La actividad se llevará a cabo este sábado 1 de agosto a las 11:00 horas en el Laboratorio Financiero de la UNPSJB – Sede Esquel y contará con las exposiciones de Juan Esteban Rimoldi, abogado laboralista y docente universitario, y Raquel Cristina Coronel, abogada laboralista y doctora en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

Durante el encuentro, los especialistas analizarán los principales aspectos de las reformas laborales impulsadas en los últimos tiempos, su impacto sobre los derechos de las y los trabajadores y las distintas interpretaciones que generan los cambios en la legislación vigente. La propuesta apunta a promover un debate informado y ofrecer herramientas para comprender una temática de fuerte actualidad, favoreciendo el intercambio de conocimientos y de diferentes perspectivas entre los asistentes.

Desde la organización destacaron que la charla está destinada tanto a la comunidad universitaria como al público en general y que la participación será libre y gratuita, por lo que cualquier persona interesada podrá asistir sin necesidad de abonar una inscripción.

R.G