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Por Redacción Red43

La UNPSJB Esquel organiza una charla abierta para debatir el impacto de las reformas laborales

La actividad se realizará este sábado 1 de agosto en la Facultad de Ciencias Económicas. Especialistas en Derecho del Trabajo analizarán los cambios en la legislación y sus posibles efectos sobre los derechos de los trabajadores.
Por Redacción Red43

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La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Sede Esquel, invita a la comunidad a participar de la charla "Reformas Laborales: ¿progreso o retroceso para los derechos de los trabajadores?", una propuesta que busca abrir un espacio de análisis, reflexión e intercambio sobre las transformaciones que atraviesa el mundo del trabajo y sus implicancias para trabajadores y empleadores.

 

La actividad se llevará a cabo este sábado 1 de agosto a las 11:00 horas en el Laboratorio Financiero de la UNPSJB – Sede Esquel y contará con las exposiciones de Juan Esteban Rimoldi, abogado laboralista y docente universitario, y Raquel Cristina Coronel, abogada laboralista y doctora en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y Derechos Humanos.

 

Durante el encuentro, los especialistas analizarán los principales aspectos de las reformas laborales impulsadas en los últimos tiempos, su impacto sobre los derechos de las y los trabajadores y las distintas interpretaciones que generan los cambios en la legislación vigente. La propuesta apunta a promover un debate informado y ofrecer herramientas para comprender una temática de fuerte actualidad, favoreciendo el intercambio de conocimientos y de diferentes perspectivas entre los asistentes.

 

Desde la organización destacaron que la charla está destinada tanto a la comunidad universitaria como al público en general y que la participación será libre y gratuita, por lo que cualquier persona interesada podrá asistir sin necesidad de abonar una inscripción.

 

 

 

R.G

 

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