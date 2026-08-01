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Por Redacción Red43

Orgullo chubutense: una cantante de Comodoro Rivadavia pasó a semifinales de “Es mi sueño”

Diana Pacheco superó los cuartos de final del certamen musical de Canal 13 y quedó entre los cuatro mejores de la jornada. La artista recibió elogios del jurado tras su interpretación de “Devórame otra vez”.
Por Redacción Red43

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La cantante comodorense Diana Pacheco continúa avanzando en “Es mi sueño”, el certamen de talentos musicales que se emite por Canal 13, luego de lograr el pase a semifinales con una destacada presentación.

 

Durante la gala de cuartos de final, la artista oriunda de Comodoro Rivadavia interpretó “Devórame otra vez”, una canción popularizada por Azúcar Moreno, y logró una devolución positiva por parte del jurado, que destacó su propuesta artística y su puesta en escena.

 

Una presentación que llamó la atención del jurado

Pacheco llegó al escenario con una propuesta basada en la caracterización del intérprete original del tema, trabajando no solo en el aspecto visual sino también en la forma de interpretar la canción.

 

Abel Pintos valoró especialmente ese trabajo y destacó que la cantante chubutense logró transmitir la esencia del tema elegido.

 

“No solamente por cómo te vestiste, sino porque además lo cantaste de la manera en que lo canta quien lo hizo famoso”, expresó el reconocido artista durante la devolución.

 

Además, señaló que Diana se mostró cómoda con el desafío y resaltó el resultado de la presentación. “Creo que lo hiciste muy bien. Te felicito, fue una muy linda actuación”, manifestó.

 

Por su parte, Jimena Barón también destacó la propuesta de la comodorense y consideró que llegó a la gala con una presentación diferente a las anteriores.

 

“A mí me encanta lo que hiciste. Me encanta cómo cantás y creo que venís esta noche con una propuesta de show muy sólida”, sostuvo la jurado, quien valoró que los participantes busquen sorprender con nuevas formas de interpretar.

 

Diana sigue en carrera

Luego de la presentación, Diana Pacheco obtuvo 257 puntos y logró ubicarse entre los cuatro participantes que avanzaron a semifinales del certamen.

 

La cantante de Comodoro Rivadavia compartirá la próxima instancia junto a Emilio Zapata, quien alcanzó 275 puntos; Valentín Benavidez, con 265; y Verónica Koufati, con 255.

 

Con este nuevo paso, Diana continúa representando a Chubut en la pantalla nacional y se acerca a una de las etapas más importantes de “Es mi sueño”.


MA

 

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