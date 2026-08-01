Esquel: hay probabilidad de lluvias y nevadas para la tarde y la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 1 de agosto una jornada mayormente nublada en Esquel, con probabilidad de lluvias y nevadas a partir de la tarde.

Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0% y el 10%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará y se ubicará entre el 10% y el 40%, con lluvias y nevadas previstas para ambos períodos.

La temperatura mínima será de -3 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 5 °C por la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá hasta 1 °C.

En cuanto al viento, se mantendrá entre los 7 y los 12 km/h durante toda la jornada. Soplará del oeste en las primeras horas y rotará al este durante la tarde y la noche. Además, el SMN prevé ráfagas de entre 51 y 59 km/h para el cierre del día.

R.G