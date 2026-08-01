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Por Redacción Red43

Esquel: hay probabilidad de lluvias y nevadas para la tarde y la noche del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada mayormente nublada, con entre un 10% y un 40% de probabilidad de precipitaciones desde la tarde. La máxima será de 5 °C y por la noche habrá ráfagas de hasta 59 km/h.
Por Redacción Red43

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 1 de agosto una jornada mayormente nublada en Esquel, con probabilidad de lluvias y nevadas a partir de la tarde.

 

Durante la madrugada y la mañana, la probabilidad de precipitaciones será baja, entre el 0% y el 10%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará y se ubicará entre el 10% y el 40%, con lluvias y nevadas previstas para ambos períodos.

 

La temperatura mínima será de -3 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 5 °C por la tarde. Por la noche, el termómetro descenderá hasta 1 °C.

 

En cuanto al viento, se mantendrá entre los 7 y los 12 km/h durante toda la jornada. Soplará del oeste en las primeras horas y rotará al este durante la tarde y la noche. Además, el SMN prevé ráfagas de entre 51 y 59 km/h para el cierre del día.

 

 

 

R.G

 

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