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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Frío en Chubut: las bajas temperaturas continuarán durante hoy lunes

Protección Ciudadana anticipa bajas temperaturas para distintos puntos de Chubut.
Por Redacción Red43

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La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó un alerta amarilla por bajas temperaturas extremas para este lunes 10 de agosto en distintas zonas de Chubut.

 

 

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas bajas previstas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud.

 

 

El alerta estará vigente durante este lunes y alcanzará a Gastre, Paso de Indios, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman, Rawson, Meseta de Florentino Ameghino y Costa de Florentino Ameghino.

 

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