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10 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Lionel Messi permanece en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre

El capitán argentino continúa en Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo, sus hijos y sus familiares, luego de participar de una ceremonia íntima de despedida para Jorge Messi.
Por Redacción Red43

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Lionel Messi permanece en Rosario junto a su familia tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El futbolista participó el domingo de una ceremonia íntima de despedida realizada en un cementerio de Pérez y, por el momento, no se informó cuándo regresará a Estados Unidos.

 

Después de la ceremonia, Messi continuó acompañado por Antonela Roccuzzo, sus hijos y el resto de sus seres queridos. Durante estas primeras horas de duelo, el rosarino se mantiene alejado de la actividad pública.

 

El fallecimiento de Jorge Messi también tuvo repercusión en la actividad de Inter Miami. El capitán argentino no estuvo presente en la derrota por 2-1 frente a Monterrey, partido en el que el club y sus compañeros realizaron distintos homenajes en memoria de su padre.

 

 

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

Inter Miami volverá a jugar este miércoles 12 de agosto frente a León, desde las 19:30, hora de Miami, por la Leagues Cup.

 

Por el momento, la presencia de Lionel Messi en ese encuentro no está confirmada. Su regreso dependerá de cuándo decida retornar a Estados Unidos y reincorporarse al plantel.

 

El futbolista continúa en Rosario junto a sus seres queridos, mientras atraviesa los primeros días tras la pérdida de su padre. La fecha de su vuelta a la actividad profesional todavía no fue definida.

 

 

O.P.

 

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