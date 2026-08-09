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09 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Hospital de Esquel realizará una colecta de sangre en el barrio Malvinas

La jornada se llevará adelante en la sede vecinal del barrio Malvinas y estará destinada a quienes quieran donar sangre. En la nota, todos los detalles, requisitos y cómo anotarse.
Por Redacción Red43

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El Banco de Sangre del Hospital Zonal de Esquel llevará adelante una nueva colecta externa de sangre en el barrio Malvinas, con el objetivo de facilitar el acceso a la donación y sumar nuevos donantes voluntarios.

 

La actividad se desarrollará el jueves 13 de agosto desde las 8:40 en la sede vecinal ubicada en Pasaje Ejército San Carlos y 1° de Junio.

 

La jornada será organizada junto al equipo de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, coordinado por el CAPS Malvinas, y permitirá que vecinos de la zona puedan acercarse a realizar una donación sin necesidad de trasladarse hasta el hospital.

 

 

Quiénes pueden donar

 

Para participar es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado general de salud.

 

Además, se solicita no haber tenido cirugías, tatuajes ni perforaciones durante el último año y concurrir con el DNI.

 

Las personas interesadas deberán solicitar turno previamente al teléfono 2945-465084, ya que los cupos disponibles son limitados.

 

 

La importancia de donar sangre

 

Desde el Banco de Sangre remarcaron que las donaciones son fundamentales para mantener el abastecimiento del sistema sanitario, ya que los componentes sanguíneos son utilizados en cirugías, tratamientos médicos, accidentes y situaciones de emergencia.

 

La incorporación de donantes voluntarios permite contar con reservas disponibles para responder ante las distintas necesidades de la comunidad.

 

 

 

MA

 

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