El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires

El Quirófano Móvil comenzará a funcionar desde este lunes en la sede vecinal del barrio Buenos Aires de Esquel, acercando servicios de atención y cuidado responsable de mascotas a los vecinos del sector.

La propuesta contempla servicios de castración y desparasitación, con atención de lunes a viernes a partir de las 8:00.

Para acceder a las prestaciones se puede solicitar un turno previamente. Los turnos podrán gestionarse llamando al 2945 683241, únicamente durante el horario de la mañana.

El servicio busca facilitar el acceso a la atención veterinaria y promover el cuidado responsable de perros y gatos, acercando las prestaciones municipales a distintos barrios de la ciudad.

La atención se desarrollará en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, de lunes a viernes, desde las 8:00.

A.M.D