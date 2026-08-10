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Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil llega al barrio Buenos Aires

Desde este lunes funcionará hasta el viernes en la sede vecinal, con servicios de castración y desparasitación para mascotas.
Por Redacción Red43

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El Quirófano Móvil comenzará a funcionar desde este lunes en la sede vecinal del barrio Buenos Aires de Esquel, acercando servicios de atención y cuidado responsable de mascotas a los vecinos del sector.

 

La propuesta contempla servicios de castración y desparasitación, con atención de lunes a viernes a partir de las 8:00.

 

Para acceder a las prestaciones se puede solicitar un turno previamente. Los turnos podrán gestionarse llamando al 2945 683241, únicamente durante el horario de la mañana.

 

El servicio busca facilitar el acceso a la atención veterinaria y promover el cuidado responsable de perros y gatos, acercando las prestaciones municipales a distintos barrios de la ciudad.

 

La atención se desarrollará en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, de lunes a viernes, desde las 8:00.

 

 

A.M.D

 

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