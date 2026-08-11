La Zeta: otro camino en el que tener cuidado de patinar

La nieve que cae en Esquel esta mañana está resbaladiza.

Las bajas temperaturas de la madrugada, que volvieron a cruzar los -7, son la razón de que muchos sectores tengan hielo, especialmente en las curvas y subidas de los caminos.

Curvo, en forma de Z es justamente el camino a la laguna La Zeta, por lo que se recomienda circular con cuidado.

Desde Defensa Civil advirtieron que la tiene impide ver si hay hielo en sectores, por lo que tomar todos los recaudos a la hora de recorrer ese camino, se vuelve necesario por la integridad propia y de la comunidad.

SL