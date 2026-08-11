Torres destacó que la reactivación del Astillero permitirá potenciar el empleo y las exportaciones desde Comodoro Rivadavia

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la primera reunión de la Cámara de Servicios Portuarios, en el marco del proceso de reactivación del Astillero que la Provincia lleva adelante en Comodoro Rivadavia.

Participaron del encuentro, que se llevó a cabo en la Administración Portuaria de Comodoro Rivadavia, el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi; la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando; el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón; el titular de la empresa Franco Estibajes y Carga, Ramón Montiel; el representante de la Agencia Marítima Austral, Juan Ghiglione; el titular de Motos Oficiales del Sur, Mariano Ponce; el representante de Patagonia Net Servicios Navales, Luis Alberto Díaz; y el titular de Amarras S.A., Osvaldo Núñez.

Servicios, logística y potencial del sector

Al respecto, Torres destacó “el potencial que va a generar el Astillero, conjuntamente con el marco normativo en el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y la Ley de Promoción de la Industria Naval”, y agregó que “esto nos va a permitir brindar servicios a una flota muy importante de poteros”.

Además, el titular del Ejecutivo señaló que “la Cámara de Servicios Portuarios va a tener un rol sumamente importante, y lo cierto es que estamos muy cerca de ver funcionando a pleno este astillero”, y resaltó que “más allá de lo simbólico, lo más importante son los puestos de trabajo que va a generar, luego de haber logrado que sea rentable y que deje de ser un ‘elefante blanco’ y un sinónimo de desidia en Comodoro Rivadavia, para convertirse en sinónimo de progreso, competitividad y empleo”.

Por otro lado, el Gobernador puso en relieve el desarrollo del sector y sostuvo que “organizarse significa ser competitivos, trabajar en conjunto con el sector privado y tener la mayor cantidad de descargas en este puerto, porque eso representa más trabajo”.

Más exportaciones y empleo

“Hoy se está exportando fruta de Sarmiento por avión, y podemos ser lo suficientemente competitivos para hacerlo también vía marítima, algo en lo que vamos a trabajar para que, además de que los polímeros se descarguen en Comodoro Rivadavia, generando más actividad, y que se siga exportando crudo, también podamos exportar recursos provinciales a través de este puerto, como es el caso de la fruta del Valle de Sarmiento”, explicó Torres.

“Los puertos de Chubut son fundamentales: el de Puerto Madryn ha crecido muchísimo; el de Rawson es uno de los que más ha crecido a escala; y, en el caso de Comodoro Rivadavia, hablamos de la terminal que más va a crecer de la mano de los servicios portuarios, que son los que más trabajo generan”, concluyó el mandatario.

“Una perspectiva de trabajo distinta”

Por su parte, la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, aseguró que a partir de la conformación de la Cámara de Servicios Portuarios y del nuevo marco para el desarrollo de la actividad “se abre una perspectiva de trabajo distinta para el Puerto de Comodoro”, y destacó que esta nueva etapa “nos da la posibilidad de capturar mucho más trabajo para el puerto y, por ende, mucho más trabajo para la ciudad”.

En ese sentido, Hernando explicó que el crecimiento de la actividad no se limita únicamente a las descargas, sino que comprende también el aprovisionamiento, la carga y las reparaciones de las embarcaciones. “Todo lo que tiene que ver con las reparaciones de todos esos barcos que se pueda hacer en el Puerto de Comodoro realmente es una muy buena noticia”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria remarcó que “la generación de empleo es una expectativa que tiene que ver con el cambio de matriz productiva” y puso en valor la decisión de los prestadores privados de organizarse en una cámara. “Hay una madurez en el sentido de dejar de mirar solamente los intereses de la propia actividad y entender que en comunidad con otros se puede hacer mucho más, se puede gestionar de una mejor manera y se pueden conseguir algunas cosas que individualmente no es posible”, expresó.

Finalmente, Hernando destacó las ventajas estratégicas de la terminal comodorense y aseguró que “la situación geográfica especial que tiene el Puerto de Comodoro Rivadavia frente a donde se desarrollan las capturas es un elemento que claramente indica que es el puerto que más posibilidades de crecimiento tiene”.