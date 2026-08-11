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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Respaldo integral para los deportistas chubutenses que compiten y estudian en Buenos Aires

El Gobierno del Chubut mantiene un canal de acompañamiento para deportistas que cursan estudios y compiten en Buenos Aires. 
Por Redacción Red43

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En el marco de las políticas de promoción deportiva que implementa la gestión provincial, la Casa del Chubut fue sede de una reunión de trabajo orientada a asistir de manera integral a jóvenes atletas de distintas localidades chubutenses que se encuentran radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata por razones académicas y deportivas.

 

El encuentro, desarrollado en el Salón Auditorio de la representación oficial en Sarmiento 1172, estuvo encabezado por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, acompañado por el ministro de Educación de la provincia, José Luis Punta, y el director general de la Casa del Chubut, Federico Puratich.

 

 

 

Durante la jornada, los deportistas expusieron sus proyectos, inquietudes y necesidades operativas. A su vez, las autoridades del área de deportes pusieron a disposición las herramientas del organismo estatal, entre las que se destacan la cobertura del Departamento Médico, el seguimiento de la carrera deportiva y la articulación entre reparticiones gubernamentales.

 

La nómina de participantes incluyó a Salma Antorena, Agustina Escudero, Ariel Flores Cheun, Camila Fuenzalida, Marlene Koos, Lautaro Mantello, Miranda Recalde, Sofía Dragonetti, Ramiro González, Agustín Coronel, Morena Aguilera, Benjamín Muñoz, Uriel Kadener, Nahuel Kadener, Thiago Vital, Santino López, Lucas Paladino, Thiago Nahuel y León Zuanigh.

 

 

 

El encuentro buscó afianzar el vínculo institucional con los jóvenes oriundos de municipios como Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Esquel. Desde la Casa del Chubut remarcaron la continuidad de las actividades culturales, sociales y de contención que la sede provincial ofrece a los estudiantes residentes en la región metropolitana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

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