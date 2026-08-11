-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
11 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel tiene nuevos Técnicos Universitarios en Enfermería

Ricardo Arbe y Emilce Lara culminaron su formación tras rendir satisfactoriamente su examen final de la asignatura Gestión de los Servicios de Enfermería.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El día viernes Ricardo Arbe y Emilce Lara culminaron su formación y se recibieron de Técnicos Universitarios en Enfermería.

 

Los esquelenses rindieron satisfactoriamente su examen final de la asignatura Gestión de los Servicios de Enfermería.

 

Desde la Biblioteca Pública Municipal reconocieron el trabajo y responsabilidad de Arbe, quien estudió en sus instalaciones.

 

En el mensaje destacaron que "nuestra biblioteca fue testigo de muchas horas de estudio, apuntes, esfuerzo y perseverancia. Sabemos que detrás de este título hay mucho trabajo y dedicación, y nos alegra haber podido acompañarte, aunque sea desde nuestro espacio, en ese camino. Porque una biblioteca no es solamente un lugar donde se encuentran libros: es también un espacio para estudiar, concentrarse, aprender, compartir y construir proyectos. Nos encanta que Ricardo haya hecho de la biblioteca parte de su recorrido y esperamos que muchos más estudiantes puedan encontrar aquí un lugar para alcanzar sus metas".

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ruta 40 cortada este martes ¿hasta dónde alcanza la restricción?
2
 Despiste en Ruta 40 dejó dos personas trasladadas al hospital
3
 Terremotos en Sudamérica: cuál es el riesgo para Chubut y qué zonas Argentinas son más vulnerables
4
 Nieve y calles congeladas: el tránsito está complicado esta mañana en Esquel
5
 ¡Arrancó la fiesta de la Corco Futsal!
1
 Rescate en Chubut: gendarmes liberaron a un guanaco atrapado en un alambrado
2
 Una propuesta para conectarse con el arte: taller de acuarela
3
 Refuerzan los controles para combatir la pesca furtiva en la región
4
 Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla
5
 Todos por Leo: organizan una peña solidaria para ayudar a su familia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -