Esquel tiene nuevos Técnicos Universitarios en Enfermería

El día viernes Ricardo Arbe y Emilce Lara culminaron su formación y se recibieron de Técnicos Universitarios en Enfermería.

Los esquelenses rindieron satisfactoriamente su examen final de la asignatura Gestión de los Servicios de Enfermería.



Desde la Biblioteca Pública Municipal reconocieron el trabajo y responsabilidad de Arbe, quien estudió en sus instalaciones.

En el mensaje destacaron que "nuestra biblioteca fue testigo de muchas horas de estudio, apuntes, esfuerzo y perseverancia. Sabemos que detrás de este título hay mucho trabajo y dedicación, y nos alegra haber podido acompañarte, aunque sea desde nuestro espacio, en ese camino. Porque una biblioteca no es solamente un lugar donde se encuentran libros: es también un espacio para estudiar, concentrarse, aprender, compartir y construir proyectos. Nos encanta que Ricardo haya hecho de la biblioteca parte de su recorrido y esperamos que muchos más estudiantes puedan encontrar aquí un lugar para alcanzar sus metas".

SL