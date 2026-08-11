-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportesmountain bikeJuegos de la AraucaniaChubut Deportesmilton reyes
11 de Agosto de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Giro histórico en los Juegos de la Araucanía: el Mountain Bike reemplazará al Ciclismo de Ruta

Lo confirmó Milton Reyes en la presentación del Campeonato Regional de MTB
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la presentación del Campeonato Regional de Mountain Bike, Milton Reyes, presidente de Chubut Deportes, confirmó un cambio estructural de gran relevancia para el deporte patagónico y trasandino. A partir de la edición 2027, los Juegos Binacionales de la Araucanía dejarán de lado el ciclismo de ruta para incorporar oficialmente al Mountain Bike (MTB) en su programa de competencias.

 

 

La medida busca acompañar el crecimiento orgánico de la disciplina y fortalecer el desarrollo institucional de las bases. Según explicó Reyes, se pretende revertir el escenario actual, donde los ciclistas se forman mayoritariamente de manera individual, sin el sostén adecuado de federaciones o asociaciones intermedias.

 

Con esta incorporación —así como ocurrió en los Juegos EPDE, donde Chubut se consagró campeón patagónico el año pasado— se apunta a consolidar un semillero deportivo sustentable con respaldo estatal, evitando que las familias asuman solas el costo de representación.

 

 

PRÓXIMOS PASOS E IMPACTO REGIONAL

 

Para formalizar la reestructuración y avanzar en la agenda del certamen binacional hay que tener en cuenta que habrá una reunión clave del Comité de los Juegos, donde el lunes 17 de agosto, el gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, participará en la reunión del Comité Ejecutivo de los Juegos de la Araucanía para coordinar los aspectos reglamentarios de la transición.

 

Recordemos el alcance de la competencia donde integrará a seleccionados juveniles de seis provincias patagónicas argentinas y de las siete regiones del sur de Chile.

 

 

Por ello, Reyes remarcó la importancia de potenciar espacios emergentes (como el trabajo de clubes locales y agrupaciones de la zona de Esquel) para que el Estado pueda volcar financiamiento directo en programas de desarrollo a largo plazo.

 

Con este cambio, las autoridades provinciales y regionales apuestan a transformar el entusiasmo individual por la montaña en un esquema federado y competitivo que asegure el recambio generacional del ciclismo regional.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ruta 40 cortada este martes ¿hasta dónde alcanza la restricción?
2
 Despiste en Ruta 40 dejó dos personas trasladadas al hospital
3
 Terremotos en Sudamérica: cuál es el riesgo para Chubut y qué zonas Argentinas son más vulnerables
4
 Nieve y calles congeladas: el tránsito está complicado esta mañana en Esquel
5
 ¡Arrancó la fiesta de la Corco Futsal!
1
 Todos por Leo: organizan una peña solidaria para ayudar a su familia
2
 Rescate en Chubut: gendarmes liberaron a un guanaco atrapado en un alambrado
3
 Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla
4
 El Parque Nacional Los Alerces avanza en la preparación del Relevamiento de Poblaciones 2026
5
 Refuerzan los controles para combatir la pesca furtiva en la región
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -