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11 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

El Registro de la Propiedad Inmueble incorpora nuevos trámites digitales a través de DINO

Permite que los ciudadanos puedan gestionarlos de manera simple a través de DINO, el asistente virtual disponible mediante WhatsApp.
Por Redacción Red43

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La iniciativa busca agilizar la gestión de los Informes de Inhibiciones y de Existencia de Bienes Inmuebles, evitando así traslados innecesarios para los ciudadanos.

 

El Gobierno del Chubut incorporó dos nuevos trámites digitales en el Registro de la Propiedad Inmueble, permitiendo que los ciudadanos puedan gestionarlos de manera simple a través de DINO, el asistente virtual disponible mediante WhatsApp.

 

A partir de esta implementación, adoptada por intermedio del Ministerio de Gobierno, ya es posible solicitar de forma digital el Informe de Existencia de Bienes Inmuebles y el Informe de Inhibiciones, sin necesidad de concurrir de manera presencial a las oficinas del organismo. La iniciativa busca agilizar la gestión de estos trámites y evitar traslados innecesarios para los ciudadanos.

 

Gestión de trámites

 

Los informes de existencia de bienes inmuebles y de inhibiciones son documentación requerida en numerosos trámites personales, administrativos y judiciales. Con esta nueva modalidad, los usuarios podrán iniciar la solicitud directamente desde DINO, de manera rápida y sencilla, utilizando únicamente WhatsApp.

 

Para gestionar cualquiera de estos trámites, los interesados pueden comunicarse con DINO a través de WhatsApp al 280 460-3466.

 

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