Habilitaron el tránsito en Ruta Nacional 40

Vialidad Nacional informó este martes a las 10 que se levanta el corte preventivo de circulación en la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche. La habilitación se realiza bajo una condición obligatoria para quienes deban transitar por el sector: el uso de cadenas físicas.

La medida representa una actualización respecto del corte informado durante las últimas horas del lunes, cuando las condiciones de la ruta habían llevado a restringir completamente el tránsito.

Continúan los trabajos sobre la ruta

Si bien la circulación vuelve a estar permitida, las condiciones de transitabilidad todavía requieren extrema precaución. Según el comunicado, continúan las tareas de despeje de nieve, distribución de sal a granel y riego con solución salina.

Desde Vialidad Nacional solicitaron evitar la circulación salvo en casos de urgencia y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La presencia de nieve y hielo puede generar sectores con baja adherencia, por lo que quienes necesiten recorrer la Ruta 40 entre El Bolsón y Bariloche deberán hacerlo con las cadenas colocadas y respetando las indicaciones de seguridad.

La situación podrá modificarse de acuerdo con la evolución de las condiciones de la calzada y los trabajos que se desarrollan durante la jornada.

También hay que tener en cuenta el estado de otras rutas

La habilitación del tramo entre El Bolsón y Bariloche no implica que todas las rutas de la zona se encuentren en las mismas condiciones. Por eso, antes de emprender un viaje es importante consultar el estado actualizado de los caminos y las recomendaciones de Vialidad Nacional.

O.P.