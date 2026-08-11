Así estuvo el martes en Esquel: nieve, calles complicadas y mucho frío

Esquel amaneció este martes bajo un intenso manto de nieve, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las dificultades para circular durante las primeras horas del día.

La acumulación de nieve complicó el tránsito en distintos sectores de la ciudad, especialmente durante la mañana, cuando las calles presentaron condiciones resbaladizas y demandaron mayor precaución por parte de los conductores.

Con el correr de las horas, la situación comenzó a mejorar. La nieve dejó de caer y el trabajo sobre las calles permitió recuperar paulatinamente condiciones de circulación más habituales.

Sin embargo, el invierno todavía tiene más nieve en el pronóstico. Para el resto de este martes y durante el miércoles se esperan nuevas nevadas en Esquel y distintos sectores de la región cordillerana, por lo que podrían volver a registrarse complicaciones en calles y rutas.

Las condiciones meteorológicas mantienen así el escenario invernal en la zona, con temperaturas muy bajas y posibilidad de nuevas acumulaciones de nieve durante las próximas horas.

R.G