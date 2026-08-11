La Dirección de Pesca Continental de Esquel tiene nueva sede en San Martín 1424

La Dirección de Pesca Continental de Esquel cuenta con una nueva sede en San Martín 1424, luego de permanecer durante aproximadamente diez años en Belgrano 722. El cambio responde al crecimiento de las áreas que funcionan dentro del organismo y a la necesidad de contar con un espacio más amplio.

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que la antigua sede había quedado chica ante la incorporación de nuevas áreas. “Durante 10 años más o menos, estuvimos en Belgrano 722, ahí en pleno centro, estábamos muy cómodos pero bueno, ya nos quedó chico”, señaló.

Según explicó, la sede central de Pesca Continental incorporó el área técnica y el área de permisos de pesca, lo que generó la necesidad de reorganizar los espacios.

La nueva oficina funciona en una antigua casona de Esquel ubicada sobre San Martín. Buono destacó especialmente las condiciones que ofrece el lugar para recibir a vecinos y atender cuestiones vinculadas con la actividad.

“Es un caserón de los viejos de Esquel y bueno, ahí nos instalamos en las oficinas, tenemos un lugar cómodo para poder recibir a la gente cuando viene a entregar las notas o resolver alguna infracción”, explicó.

Además de mejorar las condiciones de atención, el nuevo espacio permite contar con un sector para vehículos y realizar tareas operativas que antes resultaban más difíciles.

“Para nosotros es muy importante poder tener ahora un ingreso de vehículos, poder hacer reparaciones menores dentro de un lugar reparado y realmente estamos muy cómodos”, destacó Buono.

R.G