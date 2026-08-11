°
-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Agosto de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelUNPSJB
11 de Agosto de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: La UNPSJB organiza una jornada para analizar los cambios de la reforma laboral

La actividad abordará las principales modificaciones del régimen laboral argentino y estará destinada a estudiantes, profesionales del Derecho, docentes, graduados y la comunidad en general.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Esquel, realizará una jornada académica dedicada a analizar los cambios introducidos en el régimen laboral argentino.

 

La propuesta, denominada “Trabajo y Reforma: Claves del nuevo régimen laboral”, tendrá su primer módulo el viernes 28 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, con modalidad presencial en el Edificio de Aulas de la UNPSJB Sede Esquel, ubicado sobre la Ruta 259 km 16,4.

 

Durante el encuentro se abordarán las principales transformaciones impulsadas por el DNU 70/2023 y la Ley 27.742, con especial atención a las modificaciones en las relaciones individuales de trabajo.

 

 

 

Entre los ejes previstos se encuentran el contrato y la relación laboral, la presunción de laboralidad, la responsabilidad solidaria, la registración y los certificados de trabajo.

 

La jornada contará con las exposiciones del Dr. Martín Iturburu Moneff, la Dra. Ana Lorena Beatove y el Dr. Ezequiel Sandoval, quienes estarán a cargo del análisis doctrinal y práctico de los cambios recientes.

 

La actividad está dirigida a estudiantes, docentes, graduados, profesionales del Derecho y público en general interesado en actualizarse sobre el nuevo marco regulatorio del trabajo.

 

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción mediante el código QR incluido en la difusión de la jornada.

 

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ruta 40 cortada este martes ¿hasta dónde alcanza la restricción?
2
 Despiste en Ruta 40 dejó dos personas trasladadas al hospital
3
 Terremotos en Sudamérica: cuál es el riesgo para Chubut y qué zonas Argentinas son más vulnerables
4
 Nieve y calles congeladas: el tránsito está complicado esta mañana en Esquel
5
 Conflicto con PAMI y otras obras sociales: Mingo advirtió que “no se puede trabajar sin financiamiento”
1
 Todos por Leo: organizan una peña solidaria para ayudar a su familia
2
 Rescate en Chubut: gendarmes liberaron a un guanaco atrapado en un alambrado
3
 Nevadas fuertes en Chubut: cuatro departamentos están bajo alerta amarilla
4
 El Parque Nacional Los Alerces avanza en la preparación del Relevamiento de Poblaciones 2026
5
 Refuerzan los controles para combatir la pesca furtiva en la región
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -