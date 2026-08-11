Esquel: La UNPSJB organiza una jornada para analizar los cambios de la reforma laboral

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Esquel, realizará una jornada académica dedicada a analizar los cambios introducidos en el régimen laboral argentino.

La propuesta, denominada “Trabajo y Reforma: Claves del nuevo régimen laboral”, tendrá su primer módulo el viernes 28 de agosto, de 18:00 a 20:00 horas, con modalidad presencial en el Edificio de Aulas de la UNPSJB Sede Esquel, ubicado sobre la Ruta 259 km 16,4.

Durante el encuentro se abordarán las principales transformaciones impulsadas por el DNU 70/2023 y la Ley 27.742, con especial atención a las modificaciones en las relaciones individuales de trabajo.

Entre los ejes previstos se encuentran el contrato y la relación laboral, la presunción de laboralidad, la responsabilidad solidaria, la registración y los certificados de trabajo.

La jornada contará con las exposiciones del Dr. Martín Iturburu Moneff, la Dra. Ana Lorena Beatove y el Dr. Ezequiel Sandoval, quienes estarán a cargo del análisis doctrinal y práctico de los cambios recientes.

La actividad está dirigida a estudiantes, docentes, graduados, profesionales del Derecho y público en general interesado en actualizarse sobre el nuevo marco regulatorio del trabajo.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción mediante el código QR incluido en la difusión de la jornada.

R.G