El Hospital Rural de Lago Puelo tiene nuevo director

Se trata del licenciado en Enfermería Marcos Gabriel Guevara, quien fue puesto en funciones durante una visita del secretario de Salud de Chubut, Sergio Wisky, a la localidad.

La designación se concretó en el marco de una recorrida que el funcionario provincial realiza por distintos centros de salud de la Cordillera, acompañado por la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza, y parte de su equipo.

Durante el encuentro con Guevara se plantearon distintas necesidades del establecimiento y se acordó avanzar en la incorporación de equipamiento y recurso humano para el hospital.

Guevara reemplaza al odontólogo Sebastián Thern, quien estuvo al frente del establecimiento y recibió el reconocimiento de Wisky por la gestión desarrollada durante su período como director.

Ampliación del Hospital Rural de Lago Puelo

Uno de los temas abordados durante la reunión fue la obra de ampliación que lleva adelante el Gobierno de Chubut en el hospital.

De acuerdo con lo informado por la cartera sanitaria, los trabajos permitirán sumar nuevas áreas y especialidades, además de incorporar instalaciones destinadas a prestaciones de mayor complejidad. La Provincia sostiene que la ampliación permitirá aumentar la capacidad de atención del Hospital Rural de Lago Puelo y ampliar los servicios disponibles para los vecinos de la localidad.

Reunión con el municipio y la Policía

Como parte de la agenda en Lago Puelo, Wisky también mantuvo un encuentro con el intendente Iván Fernández y representantes de la Policía local. Participaron el comisario inspector Jaime Bautista Alvarado, jefe de la dependencia; el oficial principal Mario Agustín Méndez, segundo jefe, y la oficial principal Mónica Vanesa Quijon, responsable de Policía Comunitaria.

El secretario de Salud continuará durante los próximos días con recorridas por distintos centros asistenciales de la Cordillera, además de reuniones con referentes institucionales para abordar las necesidades del sistema sanitario público.

O.P.