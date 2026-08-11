Precaución para transitar por la presencia de nieve, hielo y barro en las rutas de la cordillera

Los accesos y corredores viales que unen a las localidades de Esquel y Trevelin con el resto de la región demandan máxima precaución a la hora de circular, debido a la acumulación de nieve, la presencia de hielo sobre la calzada y sectores con barro.

En el tramo de la Ruta Nacional 259 que conecta Esquel con Trevelin, la marcha debe realizarse con cautela. Si bien el camino se encuentra despejado y la calzada permanece húmeda por el riego con sal, se registran banquinas inestables con presencia de barro y nieve. Hacia el paso internacional a Chile por la misma traza, las condiciones se presentan aún más complejas, con visibilidad reducida por sectores con neblina y nevadas en curso.

Por su parte, el acceso por la Ruta Nacional 40 hacia el empalme con la RN 259 exhibe nieve y escarcha en diversos sectores, sumado a banquinas con nieve y barro, por lo que las cuadrillas operativas de Vialidad Nacional trabajan de manera continua despejando y distribuyendo sal en todo el trayecto. La situación se replica en la conexión de la RN 40 entre Tecka y Esquel, donde además se advierten banquinas inestables y visibilidad afectada por la caída de nieve.

En lo respecta a la red provincial y los caminos secundarios de la zona, los accesos hacia La Hoya (A10) y la Laguna La Zeta (A27) registran nieve y hielo asentados sobre la calzada. Situación similar atraviesa la Ruta Provincial 71 dentro del Parque Nacional Los Alerces y la variante que empalma con Trevelin, obligando a transitar a velocidad reducida.

Ante este panorama invernal, los organismos oficiales recomiendan consultar los partes diarios de transitabilidad antes de emprender viaje, circular a baja velocidad y verificar el correcto equipamiento de los vehículos.