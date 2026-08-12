Catan vuelve a Paprika: se viene el segundo torneo y ya están abiertas las inscripciones

El clásico juego de estrategia vuelve a reunir a jugadores en Esquel. Este sábado 15 de agosto, Paprika - Tienda de Sabores realizará la segunda edición de su torneo de Catan, una propuesta que busca repetir la experiencia de la primera competencia y seguir consolidando una comunidad alrededor de los juegos de mesa.

La inscripción es gratuita y los cupos son limitados. Para participar, es necesario enviar nombre, apellido y número de teléfono al WhatsApp 2945 530016.

Tres partidas aseguradas

El torneo tendrá formato suizo, por lo que cada participante disputará tres partidas sí o sí. En cada ronda, las mesas se reorganizarán de acuerdo con los resultados obtenidos en la ronda anterior.

La convocatoria y el sorteo de mesas se realizarán a las 18:45, por lo que se solicita puntualidad. La primera ronda comenzará a las 19:00, mientras que la segunda está prevista para las 20:00 y la tercera para las 21:00.

La clasificación otorgará un punto por cada partida ganada y cero por cada derrota. En caso de empate, se tendrá en cuenta primero la suma total de puntos de victoria obtenidos en las tres partidas.

Si la igualdad continúa, se considerará la suma del porcentaje de puntos de victoria de cada partida y, si el empate persiste, la definición será mediante un sorteo aleatorio.

Cuatro jugadores irán por el título

Una vez finalizadas las tres rondas, los cuatro mejores jugadores de la clasificación avanzarán a la gran final, prevista para las 22:00.

Así, la competencia tendrá una primera etapa marcada por la estrategia, la negociación y la adaptación a los resultados de cada partida, para luego llegar al momento decisivo en el que cuatro jugadores buscarán quedarse con el título.

La segunda edición llega después del primer torneo realizado en Paprika, que reunió a jugadores experimentados y personas que se acercaron para conocer uno de los juegos de mesa de estrategia más populares del mundo.

Una propuesta que crece en Esquel

Catan se caracteriza por combinar estrategia, administración de recursos, negociación y toma de decisiones. Cada partida propone un escenario diferente, en el que los jugadores deben construir caminos, poblados y ciudades mientras buscan alcanzar los puntos necesarios para quedarse con la victoria.

La propuesta de Paprika apunta no solamente a la competencia, sino también a generar un espacio de encuentro para quienes ya conocen el juego y para quienes quieren acercarse por primera vez.

Además, quienes quieran acercarse a disfrutar del torneo como espectadores podrán hacerlo mientras disfrutan de la propuesta gastronómica de Paprika, con opciones y sabores regionales para acompañar una noche diferente alrededor del juego.

El torneo se desarrollará este sábado 15 de agosto en Paprika - Tienda de Sabores. La inscripción es gratuita y los cupos son limitados.

Cronograma

18:45: convocatoria y sorteo de mesas.

19:00: primera ronda.

20:00: segunda ronda.

21:00: tercera ronda.

22:00: gran final.

Para inscribirse, los interesados deben comunicarse por WhatsApp al 2945 530016 y enviar nombre, apellido y número de teléfono.

A.M.D