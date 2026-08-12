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12 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan a una charla para asociaciones civiles sobre trámites y regularización

Se brindará información sobre requisitos, trámites, herramientas y normativas para facilitar el funcionamiento de las instituciones. Será en la localidad de El Hoyo.
Por Redacción Red43

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Las asociaciones civiles de la Comarca Andina chubutense tendrán este viernes un espacio de asesoramiento para conocer herramientas destinadas a facilitar su regularización y funcionamiento. La charla se realizará a las 11 en la Casa de la Cultura, ubicada en Los Ciruelos y Los Guindos, de la localidad de El Hoyo.

 

Durante el encuentro se presentarán herramientas y normativas impulsadas por la Provincia, junto con información sobre los principales trámites que deben realizar las instituciones, los requisitos vigentes y los beneficios disponibles.

 

¿Quiénes pueden participar?

La propuesta está dirigida a distintas organizaciones e instituciones, entre ellas clubes deportivos, asociaciones de bomberos voluntarios, centros de jubilados, cooperadoras escolares, bibliotecas populares y organizaciones culturales, ambientales y sociales.

 

 

El objetivo es brindar información que permita a las asociaciones civiles avanzar con sus trámites y mantener su documentación en regla, además de conocer recursos disponibles para su funcionamiento.

 

Cuándo y dónde será la charla

 

El encuentro para asociaciones civiles se realizará este viernes 14 de agosto a las 11, en la Casa de la Cultura, ubicada en la intersección de Los Ciruelos y Los Guindos.

 

La convocatoria alcanza a las instituciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, culturales, ambientales y educativas en la localidad.

 

 

O.P.

 

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