Tras competir en El Calafate, nadadores locales abren la disciplina en Esquel

Axel Alarcón y Franco Ferretti regresaron a Esquel tras formar parte del Mundial de Natación en Aguas Gélidas realizado en El Calafate, donde nadaron en temperaturas de entre -1°C y 4°C grados. Con esa experiencia internacional en su haber, los deportistas y su entrenadora, Gisela Finocchiaro, buscan ahora promover la disciplina en la localidad y sumar interesados para consolidar un equipo local y provincial.

En el marco de los Juegos de Montaña, brindarán charlas y clínicas abiertas durante el mes de agosto. El espacio estará destinado a explicar el proceso de inicio en la actividad, las metodologías de aclimatación y los aspectos de seguridad indispensables.

"Queremos que se sume gente para poder armar un buen equipo de acá de Esquel o de la provincia", afirmó Alarcón al referirse al proyecto de formación.

El ingreso a aguas gélidas requiere un acondicionamiento previo que demanda varios meses. La adaptación del cuerpo contempla desde duchas frías hasta exposiciones progresivas al aire y al agua. En la cita mundialista de El Calafate, las competencias contaron con esquemas de seguridad que incluyeron guardavidas, socorristas y personal médico para el control de la exigencia cardiovascular.

Respecto a los periodos de entrenamiento, Ferretti detalló que "llegamos a prepararnos durante aproximadamente un año antes de afrontar el Mundial". Sobre las características del deporte, agregó que "es una disciplina distinta" y remarcó que debe realizarse de forma "controlada y consciente".

El protocolo de la disciplina incluye etapas estrictas de recuperación posterior a la inmersión. Al salir del agua, los participantes ingresan a carpas calefaccionadas para reponer la temperatura corporal de manera gradual.

Sobre los aspectos técnicos e institucionales, la entrenadora Gisela Finocchiaro valoró las condiciones naturales de Esquel para la práctica de este deporte. "Lo puede hacer cualquier persona que le guste la inmersión en el frío, pero tiene que estar controlado", explicó Finocchiaro, enfatizando la necesidad de una preparación guiada para prevenir riesgos de salud.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Esquel, desde donde se trabaja en la posibilidad de incorporar la natación en aguas gélidas dentro del cronograma oficial de los Juegos de Montaña.

En cuanto al calendario de competencias, la participación en el certamen ecuménico de Santa Cruz marcó el inicio de nuevos compromisos internacionales. Alarcón prevé competir en Madrid durante el mes de septiembre, como parte del proceso clasificatorio hacia la final de Oceanman que se disputará en República Dominicana en noviembre.

Las instancias informativas en Esquel permanecerán abiertas a deportistas y vecinos interesados en conocer la preparación física, las normas de seguridad y los requerimientos de la especialidad.

EBW