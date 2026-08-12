Estudiantes de la 713 trabajan en un nuevo catálogo online para la Biblioteca Avellaneda

Estudiantes de 6.º año de la Escuela Provincial N.º 713 “Juan Abdala Chayep”, de la orientación Informática Profesional, realizan sus prácticas profesionalizantes en la Biblioteca Pública Municipal Nicolás Avellaneda de Esquel.

La propuesta tiene como objetivo aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en un proyecto concreto vinculado con la modernización de los servicios que ofrece la institución.

En este marco, los estudiantes trabajan en la implementación, configuración y migración de la actual base de datos bibliográfica, que funciona con el sistema Aguapey, hacia Koha, una plataforma de gestión de bibliotecas de código abierto.

Un catálogo para consultar desde cualquier lugar

Uno de los principales objetivos del proyecto es generar un catálogo online, conocido como OPAC, que permita a los usuarios consultar de manera sencilla y desde cualquier lugar qué materiales se encuentran disponibles en la Biblioteca.

La incorporación de esta herramienta permitirá facilitar el acceso a la información sobre la colección y, al mismo tiempo, optimizar distintas tareas vinculadas con la organización y gestión de los libros y materiales disponibles.

Para los estudiantes, la experiencia representa además la posibilidad de trabajar en un entorno real y aplicar conocimientos relacionados con servidores, bases de datos y sistemas web.

El proyecto implica también un desafío técnico vinculado con la migración y organización de datos, permitiendo que los alumnos puedan adquirir experiencia sobre procesos que forman parte del trabajo profesional en el ámbito de la informática.

La biblioteca y el vínculo con las escuelas

Además de este proyecto tecnológico, la Biblioteca Nicolás Avellaneda continúa generando propuestas destinadas a acercar los libros a los más chicos.

La institución invita a escuelas primarias y jardines de nivel inicial a participar de actividades de promoción de la lectura que se realizan los martes y jueves, tanto durante el turno mañana como por la tarde.

Los encuentros buscan generar un espacio para acercarse a los libros, descubrir historias, jugar con las palabras y disfrutar de la lectura compartida.

Las instituciones interesadas pueden solicitar una actividad y coordinar la visita comunicándose al correo o acercándose a la Biblioteca, ubicada en San Martín 636.

MA