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13 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: estudiantes de la Escuela 7714 presentan sus proyectos ante la comunidad

La Muestra de Avance de Proyectos se realizará este jueves 13 de agosto, de 19:00 a 22:00 horas, en el SUM de la Escuela 159. Habrá propuestas de gastronomía, moda circular, turismo y proyectos sociales.
Por Redacción Red43

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La Escuela 7714 EPJA-ECE invita a toda la comunidad de Esquel a participar de su Muestra de Avance de Proyectos, una jornada en la que los estudiantes presentarán ante el público los trabajos desarrollados durante su formación.

 

La actividad se llevará a cabo este jueves 13 de agosto, de 19:00 a 22:00 horas, en el SUM de la Escuela 159, ubicada en avenida Holdich e Isaías Vera, con entrada libre y gratuita.

 

Durante la muestra, los vecinos podrán recorrer distintos stands y conocer propuestas vinculadas a la innovación gastronómica, la moda circular, el turismo y proyectos sociales. Las iniciativas buscan poner en práctica los conocimientos adquiridos y, al mismo tiempo, generar propuestas con impacto en la comunidad.

 

 

 

Desde la institución destacaron que la jornada constituye una instancia fundamental de evaluación para los estudiantes, quienes deberán presentar sus proyectos frente a un público real, explicar sus ideas y recibir las opiniones y devoluciones de los vecinos.

 

La escuela invitó especialmente a familias, vecinos e instituciones locales a acompañar el esfuerzo de los estudiantes y conocer el talento y el espíritu emprendedor que surge de la EPJA-ECE.

 

 

 

R.G

 

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