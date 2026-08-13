Esquel se prepara para recibir a las promesas de la Escalada Deportiva en el Campeonato Regional Juvenil

Este sábado 15 y domingo 16 de agosto, el Club Andino Esquel albergará el Certamen Regional de Escalada Deportiva en la modalidad Boulder. La competencia reunirá a 66 atletas de toda la Patagonia e inaugurará el circuito oficial de la FASA que otorga plazas al Campeonato Nacional.

El Club Andino Esquel (CAE) vuelve a convertirse en el epicentro de la escalada deportiva patagónica. En el marco de la inauguración de los Juegos de Montaña, las instalaciones de la institución cordillerana albergarán este fin de semana el Campeonato Regional de Escalada Deportiva Juvenil (CRED - Patagonia Norte) en la modalidad Boulder.

El torneo forma parte del calendario federativo de la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) y servirá como instancia de clasificación directa para el Campeonato Nacional del próximo año. Participarán escaladores de las categorías U15, U17 y U19.

UN SEMILLERO EN EXPANSIÓN Y PRESENCIA REGIONAL

Tras el rotundo éxito del Campeonato Nacional y la fase provincial de los Juegos de la Integración Patagónica celebrados previamente, el CAE reafirma su capacidad organizativa e infraestructura deportiva.

En diálogo con este medio, Nahuel Niseggi, instructor de escalada del club, remarcó el nivel de la disciplina a nivel local y regional: "creo que la escalada es uno de los deportes de los que uno más se enorgullece en esta ciudad tan deportiva como Esquel. En lo que fue el Nacional, la mayoría de los campeones fueron patagónicos, lo que demuestra el excelente nivel que tenemos. Esperamos volver a empezar con todo el circuito regional", destacó Niseggi.

Para esta edición se registraron 66 competidores provenientes de diversos puntos de la Patagonia, abarcando localidades desde El Chaltén hasta Neuquén. De ese total, 22 atletas pertenecen a la Escuela Juvenil de Competición del Club Andino Esquel, proyecto coordinado junto al profesor de Educación Física Facundo Fuentes.

Además, la competencia suma la participación de la categoría U15, pensada para que las promesas locales tengan sus primeras experiencias competitivas. "Es una categoría un poco más amateur, es nuestro semillero. Esperamos verlos divertirse y que empiecen a sacarse tabúes, poniendo a prueba todo lo aprendido en el año", agregó el instructor.

REDUCCIÓN DE COSTOS PARA LAS FAMILIAS LOCALES

Junto con el aspecto deportivo, albergar una fecha regional en la ciudad representa un fuerte impacto económico positivo para el ámbito local y las familias de los deportistas cordilleranos.

"Siempre nos costó mucho poder recaudar fondos para viajar. Realizar este Regional en nuestras instalaciones ahorra un montón de costos para las familias", remarcó Niseggi, invitando también a los vecinos de Esquel a acercarse a las instalaciones del club para acompañar el evento y conocer más sobre este deporte.

Son auspiciantes de este torneo Chubut Deportes, Municipalidad de Esquel, Lotería del Chubut, Paralelo 42 Outdoors, 12 Ángulos y Nevada Agencias de Remises.

CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA

SÁBADO 15 DE AGOSTO: CLASIFICACIONES

Categoría U-15:

08:00 hs: Apertura de Zona de Aislamiento y Acreditación.

09:00 hs: Cierre de Aislamiento.

09:30 hs: Inicio de Clasificación.

Categoría U-17:

11:00 hs: Apertura de Zona de Aislamiento y Acreditación.

12:00 hs: Cierre de Aislamiento.

12:30 hs: Inicio de Clasificación.

Categoría U-19:

14:30 hs: Apertura de Zona de Aislamiento y Acreditación.

15:30 hs: Cierre de Aislamiento.

16:00 hs: Inicio de Clasificación.

DOMINGO 16 DE AGOSTO: FINALES

Finales U-15:

07:00 hs: Apertura de Aislamiento.

08:20 hs: Visualización de bloques.

08:30 hs: Inicio de Finales.

Finales U-17:

10:00 hs: Apertura de Aislamiento.

11:20 hs: Visualización de bloques.

11:30 hs: Inicio de Finales.

Finales U-19:

13:00 hs: Apertura de Aislamiento.

14:20 hs: Visualización de bloques.

14:30 hs: Inicio de Finales.

Cierre del evento:

17:00 hs: Premiación general y sorteos.