Fin de semana largo: ¿Qué se puede hacer en Chubut?

De cara al fin de semana largo del 15 al 17 de agosto, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, informa la propuesta turística para quienes elijan disfrutar la provincia, con actividades y promociones especiales que combinan naturaleza, aventura, gastronomía y cultura en distintos destinos.

En Puerto Pirámides, la temporada de avistaje de Ballena Franca Austral continúa ofreciendo una de las experiencias más destacadas de la costa chubutense, con la posibilidad de disfrutar de la fauna marina y de los paisajes de Península Valdés durante el fin de semana largo.

En la cordillera, Esquel invita a disfrutar de la nieve en el Centro de Esquí La Hoya. A esta propuesta se suma Choco Nieve, un circuito gastronómico que se desarrollará hasta el lunes 17 de agosto inclusive, con distintos establecimientos que prepararán propuestas y sorpresas inspiradas en los sabores del invierno.

La tradicional "La Trochita", el Viejo Expreso Patagónico, también formará parte de las opciones para este fin de semana largo. Este sábado 15 de agosto habrá una salida en el recorrido que conecta Esquel y El Maitén, una experiencia que permite conocer los paisajes de la cordillera a bordo de uno de los trenes históricos más emblemáticos de la Patagonia.

Promociones exclusivas del Banco del Chubut

Todos estos atractivos cuentan con promociones exclusivas del Banco del Chubut a través de la tarjeta Patagonia 365, que brinda 6 o 12 cuotas sin interés, según cada propuesta, facilitando el acceso a distintas experiencias turísticas durante el fin de semana largo. Estas y más promociones, corresponden a Promo Turismo del Banco del Chubut.

En la costa, Rawson propone vivir una experiencia de naturaleza y fauna marina con el avistaje del Delfín Patagónico, una de las actividades características del destino. Para los residentes de Chubut, la propuesta cuenta con un 40% de descuento.

Por su parte, Comodoro Rivadavia sumará una propuesta gastronómica y de entretenimiento con una nueva edición de Comodoro Food Truck, que se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto en el Predio Ferial, ofreciendo una alternativa para disfrutar de la gastronomía y el encuentro durante el fin de semana.

A estas propuestas se suma el Pasaporte al Corazón de la Patagonia, que reúne promociones y beneficios en alojamientos y experiencias turísticas de distintos destinos de la provincia. Los visitantes pueden consultar todas las opciones disponibles en el Pasaporte Turístico Invierno Chubut 2026: https://chubutpatagonia.gob.ar/cupones/

De esta manera, Chubut presenta una agenda diversa para aprovechar el fin de semana largo de agosto, con propuestas que permiten disfrutar de la provincia en sus diferentes regiones y vivir experiencias únicas, desde la nieve y la montaña hasta la fauna marina y la gastronomía patagónica.