Chubut suma capacitaciones gratuitas para emprendedores tras un acuerdo entre la Provincia y CAME

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, firmó un convenio marco con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Empresaria del Chubut (FECh) para brindar cursos online gratuitos a emprendedores y referentes del sector productivo de la provincia.

La firma se llevó a cabo durante la reunión del Consejo Directivo de CAME, con la presencia de autoridades de la entidad como su presidente, Ricardo Diab; el ministro de Producción provincial, Juan Manuel Pavón; y el titular de la FECh, Carlos Lorenzo. El acuerdo habilita el acceso gratuito por dos años a la oferta académica virtual de la Escuela de Negocios de CAME.

"Nuestra provincia y la región patagónica tienen un potencial enorme que debemos acompañar con una agenda de desarrollo, generación de empleo y diversificación económica que se sostenga en el tiempo", expresó Torres. Asimismo, repasó medidas provinciales recientes para potenciar la economía local y remarcó: "En Chubut decidimos encarar el endeudamiento en la economía doméstica, tuvimos una prueba piloto para eximir de impuestos a la construcción residencial con buen impacto, y avanzamos con leyes de fomento a la Industria Naval y al Turismo".

Por su parte, el titular de la FECh, Carlos Lorenzo, destacó la importancia de la formación en áreas clave como Producción, Trabajo y Ciencia y Tecnología. "Hemos acordado con el Gobierno algo fundamental para prepararnos para lo que viene: tener recurso humano calificado y ser más competitivos", afirmó.

En la misma línea, el presidente de CAME, Ricardo Diab, valoró el trabajo coordinado entre el sector público y privado. "La capacitación es un puente para cortar la brecha entre la informalidad y la formalidad. Apuntamos a mejorar la empleabilidad y la profesionalización de las pymes", sostuvo.

Además del acceso virtual, la Provincia impulsará la difusión de las capacitaciones y, en caso de dictarse talleres presenciales, se garantizará el equipamiento e instalaciones junto a la FECh.

EBW