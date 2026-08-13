Hoy jueves se realizan Ejercicios militares en Esquel: prohibido el ingreso

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” informó que este jueves 13 de agosto se desarrollarán ejercicios militares de considerable magnitud. Por razones de seguridad, está prohibido el ingreso de personas ajenas a la institución.

El Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” comunicó que este jueves, desde las 07:00 y hasta las 18:00 horas, se realizarán ejercicios en el Campo de Instrucción Militar.

Las actividades contemplan movimientos diurnos, desplazamientos de vehículos y tiro con armamento y munición de guerra en las áreas denominadas Laguna “Willmanco”, sector del polígono de tiro “Los Blancos” y zonas aledañas.

Ante las características de las maniobras, desde la institución remarcaron que queda “PROHIBIDO” el acceso al Campo de Instrucción Militar para toda persona ajena a la institución, por razones de seguridad.

El comunicado fue emitido con el objetivo de informar a los vecinos de Esquel y zonas cercanas y prevenir el ingreso al sector mientras se desarrollen las actividades previstas.