-6°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Agosto de 2026
RED43 comarca-andina CushamenEducacionEscuela 38Plan Galina
13 de Agosto de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Renuevan las redes de agua y cloacas de la Escuela N° 38 de Cushamen

La obra contempla el reemplazo completo de las instalaciones sanitarias, nuevas redes de agua y cloacas, mejoras en los baños y trabajos en aulas. Los trabajos alcanzaron un 80% de avance y se encuentran en su etapa final.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La obra de renovación de las instalaciones sanitarias de la Escuela N° 38 de Cushamen alcanzó un 80% de avance. Los trabajos incluyen el reemplazo completo de las redes de agua y cloacas, además de mejoras en los baños y otros sectores del establecimiento.

 

La intervención es ejecutada por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, mediante la Subsecretaría de Obras Públicas y en el marco del Plan Galina.

 

Qué trabajos se realizaron

Una de las principales tareas fue el reemplazo del antiguo sistema cloacal. La instalación anterior contaba con cámaras de inspección ubicadas dentro del edificio y próximas a los baños, por lo que se decidió retirarlas y construir una nueva red.

 

 

El nuevo sistema fue diseñado con las cámaras en el exterior del establecimiento y contempla nuevos pozos absorbentes para los sanitarios. También se construyó un pozo independiente para el sector de cocina.

 

En paralelo, se retiraron las antiguas cañerías de plomo y se instaló una nueva red de distribución de agua.

 

La obra también comprende la renovación de los revestimientos de los baños, sanitarios, griferías y sectores de lavado.

 

 

También hubo trabajos en las aulas

En las aulas intervenidas se realizaron reparaciones, colocación de nuevos pisos y trabajos de pintura. Según informó el Gobierno provincial, la intervención busca resolver problemas que presentaba la infraestructura del establecimiento y mejorar las condiciones de funcionamiento cotidiano.

 

El secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, señaló que la intención es realizar obras que permitan resolver los problemas de fondo de los establecimientos educativos.

 

Con un avance informado del 80%, los trabajos en la Escuela N° 38 de Cushamen continúan de cara a su finalización. La intervención permitirá contar con nuevas instalaciones sanitarias y redes de agua y cloacas, además de mejoras en distintos espacios utilizados diariamente por estudiantes y trabajadores de la institución.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ruta 40: numerosos despistes y un amplio operativo por la nieve durante la mañana
2
 Entre nieve y nubes: el aterrizaje del vuelo Aeroparque-Esquel
3
 Buscan trabajadores para una nueva oportunidad laboral en El Bolsón
4
 Talles grandes y ropa para el frío: la propuesta de un nuevo local en Trevelin
5
 Jornada de oftalmología gratuita: ¿Dónde será y cómo solicitar un turno?
1
 El plan para el finde largo en Esquel: FeriArte trae feria, música, cocina y actividades para toda la familia
2
 Esquel: Bowen y Luque plantearon una agenda común para el peronismo de Chubut
3
 Buscan trabajadores para una nueva oportunidad laboral en El Bolsón
4
 ¿Quién será el candidato del peronismo en Esquel? Luque y Bowen mantienen la incógnita
5
 Bowen expresó su postura contraria a la megaminería en Chubut
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -