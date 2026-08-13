El Bolsón abre concurso para sumar prestadores al transporte urbano

El transporte urbano en El Bolsón tendrá un nuevo esquema en evaluación luego de que el Concejo Deliberante aprobara este miércoles el llamado a Concurso Público y Abierto para empresas y titulares de unidades interesados en prestar servicios de transporte urbano y especial de pasajeros.

La convocatoria deberá ser llevada adelante por el Ejecutivo municipal y contempla la cobertura de distintos recorridos por un plazo de dos años. La intención es avanzar hacia una reorganización del sistema y ampliar las alternativas de traslado dentro de El Bolsón.

Nuevo escenario para el transporte urbano

La decisión se conoce después de las dificultades que atravesó el servicio durante las últimas semanas. La suspensión de la Línea Barrios por parte de Transporte Las Golondrinas dejó en discusión el funcionamiento del esquema actual y abrió el debate sobre la necesidad de incorporar nuevos prestadores.

Hasta ahora, el sistema se encontraba limitado a un recorrido, con tiempos de viaje extensos y una cobertura que no alcanzaba a responder de manera adecuada a las necesidades de quienes deben trasladarse desde los barrios hacia el centro y en sentido inverso.

El nuevo concurso busca que distintas empresas o titulares de unidades puedan presentar propuestas para cubrir recorridos determinados. De esta manera, el Municipio pretende ampliar la oferta y adaptar los servicios a las necesidades de diferentes sectores de la localidad.

Qué contempla la convocatoria

El llamado incluye tanto el transporte urbano como el transporte especial de pasajeros y tendrá una vigencia de dos años para los recorridos que sean adjudicados. La propuesta apunta a incorporar prestadores que puedan cubrir sectores que hasta ahora presentan dificultades de conectividad. También busca promover una mayor participación en la prestación del servicio.

El concejal Lucas Castillo, quien estuvo a cargo de la presidencia durante la sesión, remarcó el sentido social de la iniciativa y señaló que uno de los objetivos es garantizar transporte incluso en aquellos lugares donde los recorridos pueden resultar menos rentables para las empresas.

La convocatoria surge a partir de la Resolución N° 303/2026, enviada por el Poder Ejecutivo Municipal al Concejo Deliberante, y habilita formalmente el proceso para que nuevos prestadores presenten sus propuestas.

Qué puede cambiar para los vecinos

La nueva modalidad podría modificar el esquema de transporte que funciona actualmente en El Bolsón. La posibilidad de contar con distintos prestadores permitiría distribuir los recorridos y ampliar la cobertura hacia sectores que hoy tienen dificultades para acceder al servicio.

Sin embargo, la aprobación del concurso no implica que el nuevo sistema comience a funcionar de manera inmediata. Primero deberá concretarse la convocatoria, presentarse las propuestas y avanzar con el proceso correspondiente para definir quiénes prestarán cada recorrido.

El objetivo planteado por el Municipio es que el transporte urbano en El Bolsón tenga mayor cobertura, regularidad y capacidad para adaptarse a las necesidades de los distintos barrios.

La convocatoria abre así una nueva etapa para el sistema de transporte de pasajeros de la localidad, en medio del debate que se inició tras la suspensión de la Línea Barrios y la discusión sobre el funcionamiento y sostenibilidad del esquema actual.

O.P.