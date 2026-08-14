Esquel: Habrá transporte gratuito hacia el Gimnasio en el Día de las Infancias

Esquel: El municipio gestionó transporte gratuito para que las familias puedan disfrutar del Día de las Infancias en el Gimnasio Municipal

La Municipalidad de Esquel dispuso un servicio de transporte gratuito para que vecinos y familias de distintos sectores de la ciudad puedan asistir a la celebración del Día de las Infancias, que se realizará este domingo 16 de agosto en el Gimnasio Municipal.

La iniciativa busca facilitar el traslado de las familias hacia el lugar del festejo, con recorridos que conectarán distintos puntos de la ciudad con el Gimnasio Municipal.

El primer recorrido partirá a las 14 horas desde Valle Chico, pasará aproximadamente a las 14.10 por el barrio Badén y llegará al Gimnasio Municipal alrededor de las 14.20 horas.

El segundo recorrido tendrá su salida a las 14 horas desde Don Bosco y Fontana. Luego pasará aproximadamente a las 14.05 por Don Bosco y Pasteur, a las 14.10 por Ameghino y Molinari, a las 14.12 por Ameghino y 25 de Mayo y a las 14.15 por Sarmiento y Almafuerte, para arribar al Gimnasio Municipal cerca de las 14.25 horas.

Desde el municipio se invita a las familias a utilizar este servicio gratuito y a participar de una jornada especial preparada para celebrar el Día de las Infancias, con juegos, espectáculos, sorpresas, sorteos, torta, chocolate y distintas propuestas para compartir en familia.