Invitan a una charla sobre meteorología y fenómenos de alto impacto

El Hoyo será sede el próximo viernes 21 de agosto de una charla informativa sobre meteorología local en la Comarca Andina, con eje en los fenómenos meteorológicos de alto impacto que pueden afectar a la zona.



El encuentro se realizará de 11 a 13 en el auditorio de la Dirección de Cultura de El Hoyo y estará a cargo del observador meteorológico Nicolás Mazzini. La propuesta es organizada por la Municipalidad de El Hoyo junto con el Club Náutico Puerto Patriada.



La capacitación apunta especialmente a grupos de rescate, navegantes, montañistas, personal dedicado al combate de incendios y pobladores en general. El objetivo es brindar herramientas para interpretar las condiciones meteorológicas y mejorar la toma de decisiones frente a situaciones de riesgo.

Viento, nieve, lluvias intensas e incendios

Durante las dos horas de exposición se abordarán las bases de la meteorología local y cuatro peligros principales para la Comarca Andina: viento, incendios, nieve y frío, y lluvias intensas y aluviones.



También habrá una parte práctica destinada a la lectura de pronósticos y a la interpretación de las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. La capacitación incluirá, entre otros contenidos, la diferencia entre viento sostenido y ráfagas y el significado de las alertas amarilla, naranja y roja.

El programa contempla además un abordaje según las distintas actividades. Para quienes realizan rescates se tratarán condiciones de operación, tormentas eléctricas e hipotermia. En el caso de los navegantes, se trabajará sobre viento en lagos, tormentas, niebla y criterios de navegación segura. Para pobladores y personal vinculado a incendios se analizarán el índice de peligro, la autoprotección y la evacuación.

Mirada puesta en las condiciones de la Comarca

La charla tendrá como referencia situaciones meteorológicas propias de localidades de la Comarca. Entre los temas previstos aparecen el efecto Foehn, el viento oeste y la inversión térmica.



La propuesta también apunta a establecer criterios comunes para decidir cuándo suspender o activar determinadas actividades u operativos ante condiciones meteorológicas adversas. Para eso se trabajará con umbrales concretos y herramientas de interpretación que permitan anticiparse a los cambios de las condiciones.



Al finalizar se entregará material de apoyo con información y contactos útiles de organismos vinculados a la meteorología, bomberos y Protección Civil.



La actividad será presencial, tendrá una duración de dos horas y está abierta a quienes quieran incorporar herramientas para comprender mejor la meteorología local y desenvolverse de manera más segura ante fenómenos de alto impacto en la Comarca Andina.

O.P.