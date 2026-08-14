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Por Redacción Red43

Estudiantes de Turismo del ISET N°815 realizan sus prácticas en la Secretaría de Trevelin

Los estudiantes de 2.º año de la Tecnicatura en Turismo del ISET N°815, en el marco de la materia Práctica Profesionalizante II, iniciaron sus prácticas en la Secretaría de Turismo de Trevelin.
Por Redacción Red43

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Los estudiantes de 2.º año de la Tecnicatura en Turismo del ISET N°815, en el marco de la materia Práctica Profesionalizante II, iniciaron sus prácticas en la Secretaría de Turismo de Trevelin.

 

Durante esta experiencia, detallaron desde la institución, cuentan con el acompañamiento de la secretaria Cinthia Figueroa, el jefe del área de Estadísticas y un informante turístico, quienes les permiten conocer de cerca el funcionamiento, la organización y las diferentes áreas que conforman la Secretaría.

 

"Para nuestros estudiantes, estas prácticas representan una valiosa oportunidad para llevar a la realidad todo lo aprendido en el aula, especialmente los conocimientos sobre los atractivos turísticos de Trevelin y sus parajes, fortaleciendo sus capacidades y acercándolos al ejercicio profesional", expresaron desde sus redes, agradeciendo la gestión.

 

SL

 

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