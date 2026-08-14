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Por Redacción Red43

"Icónicas", una mirada a la mujer galesa a través del arte

La muestra de Marcela Aragonés llega a la Legislatura del Chubut. Los detalles.
Por Redacción Red43

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SE INAUGURA EN EL HALL DE LA LEGISLATURA LA MUESTRA “ICÓNICAS”: UNA MIRADA A LA MUJER GALESA A TRAVÉS DEL ARTE

 


El miércoles 19 de agosto a las 12 horas, la Legislatura del Chubut inaugurará la muestra “Icónicas”, de la reconocida artista visual y docente Marcela Aragonés.

 


La exposición, ya instalada en el hall de la Legislatura, propone un diálogo entre técnicas gráficas, plásticas y textiles para recuperar, a través de tintas, hilos, tejidos, costuras y tramas, la presencia y el protagonismo de la mujer galesa en la historia y la identidad de Chubut.

 


“Icónicas” entrelaza memoria, territorio, identidad y cultura, tomando como inspiración las vivencias de las mujeres que llegaron al Valle del Chubut y contribuyeron a construir una comunidad, manteniendo vivos sus saberes y tradiciones.

La muestra se suma a las propuestas de otros artistas que han sido invitados por la actual gestión de la Legislatura del Chubut, en el marco de la política de apertura de la Casa de las Leyes a la comunidad.

 

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