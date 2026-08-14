Ranking de imagen positiva ¿Qué lugar ocupan los gobernadores patagónicos?

Ignacio Torres volvió a ubicarse entre los gobernadores con mejor imagen positiva del país. El mandatario de Chubut quedó quinto en el ranking de gobernadores de julio de 2026 de CB Global Data, con un 52,7% de aprobación. En el mismo relevamiento, Rolando Figueroa, de Neuquén, alcanzó el tercer puesto con 53,5%, mientras que Alberto Weretilneck, de Río Negro, se ubicó en el puesto 20, con 46%.

Figueroa, Torres y el resto de los gobernadores patagónicos

El relevamiento muestra una marcada diferencia entre los mandatarios de la Patagonia. Figueroa aparece en el tercer lugar del ranking nacional, apenas por debajo de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta, quien encabeza la medición con 55,3% de imagen positiva.

Torres, por su parte, ocupa el quinto puesto nacional. El gobernador de Chubut obtuvo un 52,7% de imagen positiva, de acuerdo con la medición realizada entre el 1 y el 4 de julio. En junio había registrado 53%.

Más abajo aparecen otros gobernadores patagónicos. Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, quedó en el puesto 17, con 47%, mientras que Claudio Vidal, de Santa Cruz, se ubicó 18° con 46,8%.

Weretilneck quedó bastante más atrás. El gobernador de Río Negro ocupó el puesto 20 entre los 24 mandatarios incluidos en el estudio, con 46% de imagen positiva.

Cómo quedaron los gobernadores de la Patagonia

El ranking nacional de julio muestra a los gobernadores patagónicos en las siguientes posiciones:

Rolando Figueroa, Neuquén: 3° lugar, 53,5%.

3° lugar, 53,5%. Ignacio Torres, Chubut: 5° lugar, 52,7%.

5° lugar, 52,7%. Gustavo Melella, Tierra del Fuego: 17° lugar, 47%.

17° lugar, 47%. Claudio Vidal, Santa Cruz: 18° lugar, 46,8%.

18° lugar, 46,8%. Alberto Weretilneck, Río Negro: 20° lugar, 46%.

Sáenz encabezó el ranking nacional

El primer lugar quedó para Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, con 55,3% de imagen positiva. Segundo fue Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 54,8%, y tercero Figueroa, de Neuquén, con 53,5%.

En el extremo inferior se ubicaron Ricardo Quintela, de La Rioja, con 43%; Gildo Insfrán, de Formosa, con 43,6%; y Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, con 43,9%.

Según CB Global Data, Kicillof fue quien registró la mayor suba respecto de junio, con un incremento de 1,9 puntos porcentuales. Alfredo Cornejo, en cambio, tuvo la mayor caída mensual, con una baja de 2,8 puntos.

También hubo presencia patagónica entre los intendentes

El informe incorpora además un ranking federal de intendentes. Allí aparece Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, en el sexto lugar nacional, con 55,7% de imagen positiva.

En el puesto 17 quedó Walter Vuoto, de Ushuaia, con 40,3%, seguido por Mariano Gaido, de Neuquén capital, con 39,2%. Walter Cortés, de San Carlos de Bariloche, ocupó el puesto 19 con 37,4%, mientras que Pablo Grasso, de Río Gallegos, quedó en el puesto 20 con 36%.

El informe señala que Grasso fue, además, el intendente que registró la mayor caída de imagen positiva respecto de junio, con una disminución de 2,7 puntos.

Cómo se realizó el relevamiento

El ranking de gobernadores de julio de 2026 fue elaborado por CB Global Data a partir de una encuesta online realizada entre el 1 y el 4 de julio. El estudio alcanzó 24.603 casos en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un promedio de entre 887 y 1.180 casos por provincia y un error de muestreo promedio de entre +/- 2,9 y 3,3%.

En el caso de los intendentes, la encuesta reunió 11.232 casos en total, con un promedio de entre 387 y 537 casos por municipio y un error de muestreo promedio de entre +/- 3,7 y 4,1%.

El relevamiento ubica así a los principales gobernadores patagónicos en posiciones muy diferentes: mientras Figueroa y Torres permanecen dentro de los primeros cinco lugares del país, Weretilneck aparece en el tramo inferior del ranking.

O.P.