Qué actividades habrá en Lago Rosario por el Día de la Mujer Originaria

Representantes de las áreas de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Trevelin y Sus Parajes mantuvieron una reunión de trabajo en la Casa de las Artesanas junto a integrantes de las comunidades de Lago Rosario y Sierra Colorada, con el objetivo de avanzar en la organización de las actividades previstas para la conmemoración del Día de la Mujer Originaria.

La fecha fue establecida para el domingo 6 de septiembre debido a que el 5 de septiembre, día de la efeméride, una delegación de mujeres de Lago Rosario y Sierra Colorada asistirá a la conmemoración que se desarrollará en Nahuelpan.

Del encuentro organizativo participaron la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, el secretario de Cultura y Educación, Gustavo De Vera, y la coordinadora del Centro Cultural Municipal, Nina Corvalán, acompañados por pobladoras de ambas comunidades que lideran diversas iniciativas locales. La reunión permitió delinear una propuesta orientada al trabajo conjunto entre el municipio y los pobladores.

Entre las actividades proyectadas se contempla la realización de caminatas e iniciativas vinculadas a la gastronomía tradicional, junto con expresiones orientadas a compartir los saberes, costumbres y labores artesanales de las mujeres de la zona. La propuesta busca visibilizar estos conocimientos ancestrales y poner en valor una cultura profundamente arraigada en Lago Rosario y Sierra Colorada.

Durante las próximas semanas se mantendrá el trabajo articulado para definir el programa completo de actividades previstas para la jornada del 6 de septiembre, las cuales comenzarán por la mañana y se extenderán a lo largo del día.