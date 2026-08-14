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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Realizaron trabajos de reducción de combustibles en caminos vecinales de Piedra Blanca

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego continúa con las tareas preventivas en la región.
Por Redacción Red43

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El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) llevó adelante tareas de reducción de volumen de material combustible en caminos vecinales del sector Piedra Blanca, en Trevelin.

 

Durante el otoño y tras los temporales, estos caminos suelen acumular gran cantidad de ramas secas caídas.

 

En esta intervención, el equipo del SPMF eliminó de forma segura un volumen equivalente a 60 metros cúbicos de ramas que se encontraban al costado del camino.

 

Los trabajos se realizaron con el respaldo de una autobomba y personal especializado, con el objetivo de convertir focos de peligro potencial en zonas seguras y despejadas de cara a la temporada estival.

 

Desde el organismo recordaron la importancia de realizar este tipo de tareas de prevención con anticipación: “No esperemos a que suba el termómetro; lo que hagamos hoy determinará la tranquilidad de mañana”.

 

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