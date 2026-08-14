Música cuyana en la Comarca Andina con conciertos, peñas y talleres

La música cuyana tendrá presencia durante los próximos días en distintos espacios de la Comarca Andina con la visita de los artistas mendocinos Gabriela Fernández y Federico Chavero. La propuesta se desarrollará entre el jueves 20 y el martes 25 de agosto e incluirá talleres de canto, guitarra y música cuyana, además de una presentación en Lago Puelo.

La gira también contempla actividades en Bariloche y una peña en Lago Puelo, donde los artistas compartirán escenario con músicos de la zona.

Una propuesta que llega desde Mendoza

Gabriela Fernández es cantora, intérprete, compositora y docente. Es licenciada en Música Popular, con especialidad en canto, por la Universidad Nacional de Cuyo, y nació en Junín, Mendoza. Su recorrido artístico está vinculado con la música de raíz folclórica y con una búsqueda que combina voz, cuerpo, palabra y territorio. En sus propuestas, el canto aparece como una forma de expresión y conexión con la identidad cultural.

Federico Chavero, oriundo de Maipú, Mendoza, es guitarrista, intérprete, compositor y sesionista. Está vinculado con la música cuyana desde su infancia y acompañó a artistas de distintos géneros. Recorrió escenarios provinciales, nacionales e internacionales. Durante su trayectoria participó en propuestas relacionadas con el folclore argentino, el tango y la música latinoamericana.

Actividades en la Comarca Andina

La agenda comenzará el jueves 20 de agosto con el taller “El Canto Tiene Sentido”, que se realizará desde las 18:30 en el I.S.F.D.A. N.º 814, en Paraje Entre Ríos.

El domingo 23 habrá dos talleres en simultáneo en el barrio Arrayanes de El Bolsón, aunque con propuestas diferentes.

Canto y guitarra desde la música cuyana: Estará a cargo de Federico Chavero y se desarrollará de 17 a 19. La propuesta busca acercarse al repertorio cuyano a través del canto y la guitarra, con especial atención en la armonía como herramienta para comprender y acompañar las canciones.

Un espacio para explorar la propia voz: También el domingo 23, de 17 a 20, Gabriela Fernández compartirá “Tu Voz Ya Sabe”, un taller de purga vocal, coplas y canto medicina. La propuesta plantea un trabajo desde el cuerpo, la respiración, los impulsos sonoros, la palabra y la voz, incorporando coplas, canto con cajas y cantos medicina.

Una herramienta para entrenar la voz

El martes 25 de agosto, de 18:30 a 20:30, Gabriela Fernández ofrecerá “Un Mapa para el Viaje de tu Voz”, en el barrio Arrayanes. El taller propone trabajar sobre distintos aspectos del entrenamiento vocal, entre ellos afinación corporal, articulación, respiración, resonancia, vocalización, cuidado de la voz e interpretación.

La idea es que cada participante pueda construir herramientas y rutinas propias para continuar trabajando la voz de manera autónoma.

Concierto y peña

La agenda artística también tendrá una fecha en Bariloche. El viernes 21 de agosto, Gabriela Fernández y Federico Chavero participarán del ciclo “Acústicos de Invierno”, donde compartirán jornada con Encanto Sureño.

El sábado 22, en tanto, llegarán a la peña “Viene Asomando” en Lago Puelo. Allí compartirán escenario con el dúo Vivas-Gómez y con Manu Cuello y Maru Silvestrin.

La visita incluirá presentaciones musicales con espacios de formación, con la música cuyana como eje y el intercambio con artistas y público de la Comarca y la Patagonia.

Una semana dedicada al canto y la música cuyana

Entre conciertos, peñas y talleres, la visita de Gabriela Fernández y Federico Chavero acercará distintas expresiones de la música de raíz cuyana a la Comarca Andina. Las propuestas de formación abarcan desde el trabajo específico con guitarra y armonía hasta el entrenamiento vocal y la exploración de la voz a través de coplas y distintas prácticas de canto.

Las actividades son organizadas por “Donde Nace la Tierra” y ya están abiertas las inscripciones. Para conocer los detalles de cada propuesta, horarios, valores y cupos disponibles, se puede consultar al nro de contacto 1123426924.

O.P.