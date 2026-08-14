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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

La esposa de Adorni multiplicó su facturación 1.440% en dos meses: qué investiga la Justicia

El fiscal Pollicita pidió explicaciones por el fuerte incremento de los ingresos de la empresa de Bettina Angeletti entre octubre y diciembre de 2024.
Por Redacción Red43

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La Justicia Federal puso la lupa sobre la evolución patrimonial de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

 

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó que el matrimonio explique una serie de movimientos económicos que, según la investigación, no encuentran hasta el momento suficiente respaldo en sus ingresos lícitos. Son veinte puntos que deberán responder en un plazo de 15 días hábiles.

 

Uno de los datos que llamó la atención de la fiscalía está relacionado con la actividad de Angeletti. Entre octubre y diciembre de 2024, su facturación aumentó un 1.440,97% en comparación con el mismo período anterior.

 

Además, el informe señala que durante esos tres meses las facturas estuvieron concentradas en apenas tres clientes. En 2025, Angeletti facturó $124.282.864 a 13 clientes, aunque el 81,95% de ese monto correspondió a dos receptores.

 

Uno de ellos había sido su empleador hasta diciembre de 2024. A partir del año siguiente, la relación laboral cambió y la empresa pasó a contratar sus servicios profesionales, convirtiéndose en su principal cliente.

 

La fiscalía también detectó una diferencia entre lo declarado por Adorni y los registros de ARCA. Mientras en una declaración se consignaron ingresos de $113.323.164 para Angeletti durante 2025, el organismo registró una facturación de $124.282.864, una diferencia de $10.959.700.

 

 

El dinero que deberán justificar

 

 

Otro de los puntos que deberá explicar el matrimonio surge de la comparación entre sus ingresos y gastos.

 

Durante el período analizado, los ingresos lícitos comprobados de ambos alcanzaron los $229.752.283,20, mientras que los gastos registrados llegaron a $272.820.832,20. La diferencia es de $43.068.549.

 

A esto se suma el uso de USD 402.578,12 durante el período investigado. La fiscalía pidió que Adorni identifique el origen de esas divisas y explique cómo estaban disponibles al momento de afrontar los distintos gastos.

 

El juez federal Ariel Lijo ya notificó al ex funcionario y comenzó a correr el plazo para presentar las explicaciones. Si la Justicia considera que las respuestas no son suficientes, podría avanzar con un llamado a indagatoria.


 

 

MA

 

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