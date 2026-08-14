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14 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Investigan la muerte de tres ballenatos hallados en la costa de Puerto Madryn

Tres ejemplares de ballena franca austral aparecieron sin vida en distintos puntos del frente costero de la ciudad. Equipos especializados investigan las causas del hecho y tomaron muestras.
Por Redacción Red43

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Tres ejemplares de ballena franca austral fueron hallados sin vida este viernes en diferentes sectores de la franja costera de Puerto Madryn. El hallazgo abarca distintos puntos del frente marítimo local, entre ellos las inmediaciones de La Galesa, el sector de la Bajada 1 y la zona cercana a la Bajada 5. 

 

 

 

Según los reportes iniciales, los restos corresponden a dos ejemplares machos y una hembra. Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes y personal del Programa de Monitoreo Sanitario de la Ballena Franca Austral junto a equipos especializados acudieron a las zonas indicadas para efectuar las tareas técnicas. 

 

En los lugares identificados se llevaron a cabo procedimientos de necropsia y toma de muestras biológicas con el objetivo de establecer las causas de los fallecimientos y recopilar datos sobre el estado sanitario de la especie. De manera preventiva, efectivos policiales y guardaparques montaron un perímetro de seguridad alrededor de los ejemplares para restringir el paso de transeúntes y evitar que las personas se acerquen a los animales mientras se coordinan las maniobras logísticas necesarias para la remoción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

 

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