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Por Redacción Red43

¿Qué futuro tendrá Futaleufú? Luque y Bowen piden abrir el debate sobre la represa

Luque y Bowen plantearon la necesidad de abrir un debate público sobre el futuro de Futaleufú, con participación de la Provincia, municipios y distintos sectores, y destacaron su importancia estratégica para el desarrollo de Chubut.
Por Redacción Red43

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El intendente de Dolavon, Dante Bowen, y el diputado nacional Juan Pablo Luque se refirieron a la situación de la represa hidroeléctrica Futaleufú y coincidieron en la necesidad de abrir un debate amplio sobre el futuro de un recurso considerado estratégico para Chubut.

 


Bowen sostuvo que la energía generada por Futaleufú debe contribuir al desarrollo económico y productivo de los chubutenses y planteó que la discusión debe ser pública y transparente, con participación de los municipios de la región, la Legislatura y distintos sectores de la comunidad.

 


En ese marco, consideró que también debe analizarse la posibilidad de que el Estado provincial tenga una participación mayoritaria en la administración de la represa. “Lo que hace falta es abrir el debate público y convocar a todos para buscar una mejor solución para el desarrollo de los chubutenses”, señaló.

 


Por su parte, Luque puso el foco en el futuro de la participación accionaria que actualmente tiene la Provincia en Futaleufú. Explicó que Chubut posee cerca del 30% de las acciones y advirtió que una eventual nueva licitación podría modificar esa situación.

 


El diputado nacional señaló que el proceso debe ser abordado desde una perspectiva que trascienda lo partidario y electoral, involucrando al Congreso de la Nación, la Legislatura provincial y las localidades de la Cordillera.

 


Ambos dirigentes coincidieron en que Futaleufú representa un recurso estratégico y que su futuro requiere información, participación y una discusión pública que permita definir el mejor esquema para que la generación de energía contribuya al desarrollo de la provincia.

 

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